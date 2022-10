Ruski novinar Oleg Sukhov koji radi za ukrajinske medije navodi da se retorika u Moskvi skroz promenila i da ukazuje na radikalizovanje sukoba.

Rat u Ukrajini eskalira u svim pravicima toliko da više ni "premudri" analitičari nemaju pojma u kom pravcu bi mogao da ide i šta bi zapravo bilo rešenje koje bi vodilo njegovom okončanju. Sve je više navijača, a sve manje glasova razuma na obe strane. Čini se da je ovaj sukob došao do tačke kada su svi počeli da veruju da bi jedini epilog moglo da bude totalno uništenje jedne od dve zaraćene strane. Zapadne zemlje pokušavaju da preko svojih medija ubede svet kako je ukrajinska vojska na pragu da povrati teritorije koje je izgubila i koje je Rusija u međuvremeno anektirala i referendumski proglasila svojom teritorijom, dok su ruski mediji bliski Kremlju napustili retoriku od "specijalnoj vojnoj intervenciji" počevši da sukob u Ukrajini nazivaju rečju koja se do sada smatrala nekom vrstom tabua - rat.

Ruski novinar Oleg Sukhov, koji je je još 2014. godine otišao da živi u Ukrajinu, analizirao je situaciju u ruskim medijima, utvrdivši kako su ruski propagandisti postali, kako reče, sve "krvoločniji" i kako su svoju retoriku maksimalno "brutalizovali". On smatra da je ovo došlo kao posledica razočarenja ratnim porazima u septembru, koji su izazvali frustraciju kod većeg dela naroda, te stoga treba podgrejati ratnu mašinu i ubediti mase da Rusija kontroliše ovaj sukob i približava se konačnoj pobedi, ovoga puta po svaku cenu.

Organizovana propagandna kampanja

"Ranije razočaranje propagandista uzastopnim ruskim porazima na bojnom polju zamenjeno je osećanjem ushićenosti. Oni likuju zbog stradanja i smrti ukrajinskih civila izazvanih ruskim napadima. 'Nadajmo se da to nije jednokratni čin osvete, već novi sistem vođenja rata', napisao je prokremljovski ratni izveštač i propagandista Aleksandar Kots na Telegramu nakon raketnog udara na Kijev 10. oktobra u kojem je poginulo sedam civila. Prvobitni tabu upotrebe reči 'rat' je ukinut, a glasnogovornici Kremlja sada prikazuju rusku invaziju na Ukrajinu kao 'sveti rat' i ponavljanje takozvanog 'Velikog otadžbinskog rata', sovjetskog izraza koji je smišljen da bi se veličao sukob SSSR-a sa svojim bivšim saveznikom nacističkom Nemačkom tokom Drugog svetskog rata. Ruski propagandisti sada rutinski pozivaju na totalni rat, brišući ukrajinske gradove sa mape, nastavljajući uništavanje civilne infrastrukture, ubijajući civile, pa čak i ubijajući ukrajinsku decu.Ruski propagandisti na TV-u i društvenim medijima predstavljaju se kao pojedinci sa nezavisnim mišljenjima, ali deluju kao koordinirana mreža. Ljudi koji stoje iza poziva da se uništi Ukrajina obično su zaposleni u državnim ili prokremljskim medijima.Često u isto vreme šire slične narative, što implicira da su usklađeni", smatra Sukhov, koji procenjuje da je ovaj zaokret u propagandi počeo sa dizanjem u vazduh Krimskog mosta i kontraakcije Rusija koja je potom usledila.

To što nas mrze je čast

"Napad 8. oktobra na Krimski most, koji povezuje Krim sa Rusijom preko Kerčkog moreuza, pokrenuo je novi talas agresivnog napada na Ukrajinu od strane prokremljskih propagandista u Rusiji. Rusija krivi Ukrajinu za eksploziju koja je oštetila most i navodno ubila četiri osobe. Ukrajina je negirala umešanost. Krimski most se koristi za snabdevanje ruskih trupa i stoga je, neki tvrde, legitimna vojna meta. Ipak, propagandisti Kremlja su napad predstavili kao 'čin terorizma'. Ruski propagandisti su pozvali na 'oštru i masovnu reakciju' na napad i tvrdili da Rusija treba da deluje oštrije u Ukrajini. I pre napada, ruske trupe su gađale škole i medicinske ustanove u Ukrajini i pogubljavale, mučile i silovale civile, što je potvrđeno izveštajima međunarodnih organizacija. 'Ovo je još jedan dokaz da je Ukrajina teroristička država. Hajde da prestanemo da pričamo o crvenim linijama', rekao je jedan od vodećih ruskih TV propagandista Vladimir Solovjov nakon eksplozije Krimskog mosta. On je tvrdio da Rusija treba da nosi svoj status međunarodne parije kao znak časti: 'Kada ćemo početi da vodimo rat (zaista)? Već nas smatraju zlima. Neka nas smatraju zlima. Bolje da nas se boje, a ne da nam se smeju, rekao je Solovjev", prenosi Sukhov u svom tekstu za Kijev independent.

Političari prednjače

On je ocenio da ovakvu retoriku podgrevaju i ruski i proruski političari koji propagandistima daju dodatni vetar u leđa.

"Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti zemlje i bivši ruski predsednik, prokomentarisao je napade rekavši: 'Ukrajinski politički režim treba u potpunosti da se demontira'. Čečenski moćnik Ramzan Kadirov otišao je još dalje, eksplicitno pozivajući na uništavanje ukrajinskih gradova: 'Slabo reagujemo. Ako granata padne na našu teritoriju, trebalo bi da zbrišemo njihove gradove sa mape kako bismo im naveli da ne bi trebalo ni da pomisle da pucaju na nas', rekao je on 24. oktobra", napisao je Sukhov, utvrdivši da je došlo do još jedne krupne rpmene kad je reč o ruskoj propagandi.

"Još jedna značajna promena u propagandnoj retorici o ratu tiče se same reči. Nakon što je Rusija 24. februara započela punu invaziju na Ukrajinu, svoj rat je nazvala 'specijalnom vojnom operacijom'. Reč 'rat' u vezi sa invazijom ubrzo je zakonom zabranjena. Međutim, propagandisti Kremlja su nedavno počeli da ignorišu zabranu i rutinski koriste reč 'rat'. Oni sve više prikazuju rat protiv Ukrajine kao 'sveti rat' i egzistencijalnu borbu protiv 'zlog' Zapada", objasnio je Sukhov, koji je konstatovao da je najdalje od svih otišao voditelj programa za ruski jezik televizije Raša tudej Anton Krasovski koji je svojim komentarima izazvao ne samo gađenje svetske javnosti, već i nevericu kod samih ruskih gledalaca.

Krasovski potpuno odlepio

"Ruska propaganda dostigla je vrhunac u nedavnom ispadu Antona Krasovskog, koji je bio zadužen za sadržaj na ruskom jeziku na televiziji Raša tudej koju vodi Kremlj.Krasovski je izazvao skandal pozivajući 20. oktobra na ubijanje ukrajinske dece koja se protive ruskoj agresiji. 'Ako neko kaže da su Rusi okupirali Ukrajinu, treba ih baciti u reku sa brzim tokom', rekao je on. Krasovski je dalje pozvao ukrajinsku decu da se 'zaključaju u drvene kuće i spale'. Izjave su izazvale međunarodnu negodovanje primoravši čak i neke vrhunske propagandiste Kremlja da se usprotive tim komentarima. Margarita Simonjan, glavna urednica RT-a, rekla je da je propagandna mreža 'obustavila saradnju' sa Krasovskim i nazvala njegovu izjavu 'divljom i odvratnom'.Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak povodom izjave, a Krasovski je morao da se izvini. Međutim, sumnjiva je iskrenost reakcija drugih propagandista jer je poslednja izjava Krasovskog u skladu sa onim što je on rekao u prošlosti. Krasovski je 2021. godine pozvao na zatvaranje ljudi koji protestuju protiv Vladimira Putina i na njihovo utapanje u reci Mojki u Sankt Peterburgu.U januaru je rekao da Ukrajince koji podržavaju ulazak u NATO i ukrajinski ustav treba spaliti u ulici Hreščatik, glavnoj ulici u Kijevu. Krasovski je 10. oktobra reagovao na masivan raketni napad na ukrajinske gradove rekavši da je srećan i da pleše u pidžami sa natpisom 'Ruska vojska'", zaključio je Sukhov.