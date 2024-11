Karmelo Entoni se takođe začudio kada je vuideo Edrijena Dentlija kako na ulici, u unifromi prevodi decu preko ulice.

Kada su ga videli na ulici, u drečavo zelenom odelu kako prevodi đake preko ulice jedna gospođa mu je viknula: "Ja te znam, pa ti si poznat!" Odgovorio je samo: "Kako ste danas? Ja nisam poznat. Ja sam redar, ja sam običan momak!"

Ispostavilo se da radi kao redar u školi, a bio je jedan od najboljih NBA košarkaša svog vremena. Šest puta NBA Ol star, ruki godine, dva puta najbolji strelac lige, ali naravno mediji su ovo iskoristili da o njemu krenu razne priče. Da je beskućnik, da je spiskao sav novac i da mora da radi kao redar u školi kako bi se prehranio...

"Ja sam se iznenadio kada mi je Karmelo Entoni koji je bio oko ljudi koji imaju mnogo novca i koji je zaradio mnogo novca rekao da je jedan od najbogatijih ljudi koje poznaje stariji gospodin sa imena Edrijan Dentli", otkrio je nedavno jedan novinar i tako je ova priča dobila neverovatan obrt!

NIJE MI ISPOD ČASTI, JA SAM OBIČAN MOMAK

"Edrijan Dentili! Bio mi je asistent u Denveru. Nije govorio ništa na treningu, nije pričao. Takav je bio iako je u Kući slavnih, iako je jako poznat. Pitao sam ga zašto radi? On mi je otkrio da nije potrošio ni dinara! 'Imam pet kuća, ovde na ostrvu, pa još dve kuće na drugom mestu. Čuvao sam svoj novac, nisam morao ništa da trošim.' Pitao sam ga kako? Igrao si sedamdesetih! Premotajmo film, nešto kasnije sam otišao u Baltimor i zatekao ga kako radi u jednoj osnovnoj školi kao redar koji pomaže deci da pređu ulicu", otkrio je novinaru Karmelo Entoni i dodao: "Pričali su da je švorc, da je beskućnik... A ovaj čovek je verovatno jedan od najbogatijih ljudi koji su igrali košarku!"

"Nije mi ispod časti. Ja sam običan momak. igrao sam košarku, u Kući slavnih sam, ali ja volim da radim", objasnio je veliki Edrijan Dentli novinarima koji su pravili reportažu o tome kako i zašto jedan bivši NBA superstar za minimalac radi kao redar koji pomaže deci da pređu ulicu kada odlaze u školu.

KO JE EDRIJAN DENTLI?

Junak naše priče ima 69 godina, rođen je u Vašingtonu, a tokom karijere je igrao na poziciji krila. Uvek potcenjivan kao premali, predebeo, presport, preloš ili već šta mu se sve zameralo na kraju je stigao do NBA, bio je šesti pik na draftu 1976. godine, a onda je u karijeri igrao za Bafalo, Indijanu, Lejkerse, Jutu, Detroit, Dalas i Milvoki da bi karijeru završio u Evropi igrajući u Milanu. Kasnije je bio godinama u NBA kao asistent u stručnom štabu Denver Nagetsa.

Najveći trag ostavio je u Juti gde je zajedno sa Džonom Stoktonom i Karlom Malounom pokušao da "otme" titule Detroitovim "lošim momcima" i Džordanovim Bulsima. Na kraju mu je Juta povukla četvorku koju je nosio, a NBA karijeru je završio sa 24,3 poena, 5,7 skokova i 3 asistencije p meču.

NIJE SAMO REDAR, RADI I SA KLINCIMA!

Nije samo redar u školi ovaj multimilioner, već je i sudija! I to ne u NBA ligi nego u mečevima gde igraju deca, veterani, oni koji nemaju mesta u srednjoškolskim i ostalim timovima... Klinci ga tu isprva nisu prepoznavali, ali kada su došli roditelji...

"Sada sam sudija desetak godina, tokom sezone sudim utakmice kategorijama mlađim od deset godina, juniorima, veteranima preko 70 godina... Ti momci me baš napadaju! Tokom vikenda obično sudimo utakmice gde igraju deca koja nisu ušla u timove svojih osnovnih škola, vikendom imamo ligu za njih. Stvarno uživam što sam oko košarke, stvarno uživam kad sam oko klinaca ispod deset godina, da ih gledam kako se razvijaju u osnovnoj i srednjoj školi. Često im delim savete na terenu dok sudim, mada to ne bi trebalo da radim. Kada sam počeo da sudim većina klinaca me nije znala, ali pošto dugo sudim uglavnom svi roditelji znaju ko sam", rekao je on.

Iako ima 69 godina i dovoljno novca da ne radi više nikad, kaže da će svoj posao redara zadržati dok god diše. Jednostavno voli da radi, a novac mu nikada nije služio za luksuz. Veliki Edrijan Dentli! "Mislim da radim ovo kao deset godina i mislim da ću ovo raditi dok ne umrem. Kući imam teretanu pa sam u formi, nisam kao drugi bivši igrači, veliki i debeo, Uvek sam opstajao, otkako sam počeo da se bavim sportom bio sam autsajder. Nisam bio dovoljno visok, nisam bio dovoljno brz, nisam bio dovoljno dobar i to sam stalno slušao na svakom nivou. Pobedio sam i opstao. uzvek su mi pričali da sam onaj koji najviše radi", završio je on.

