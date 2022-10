Vladimir Putin rekao je da je napad na most na Krimu akt terorizma.

"Organizatori, izvršioci i naručioci uništenja Krimskog mosta su specijalne službe Ukrajine, riječ je o terorističkom aktu. Ovdje nema sumnje. Ovo je teroristički napad čiji je cilj uništenje kritično važne civilne infrastrukture Rusije", rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa predsjednikom Istražnog komiteta Aleksandrom Bastrikinom.

Prema riječima šefa Istražnog komiteta, u organizaciji eksplozije učestvovale su i ukrajinske specijalne službe, građani Rusije i kao i građani stranih zemalja. Bastrikin je rekao da istražitelji nastavljaju sa rasvjetljavanjem ovog zločina. Svi raspoloživi dokazi ukazuju na to da se radilo o terorističkom aktu čiji je cilj uništenje velike civilne infrastrukture.

On je najavio i pokretanje krivičnog postupka na osnovu "terorizma", i naveo da je obavjestio Putina o identitetu osumnjičenih koji su učestvovali u pripremi bombaškog napada. "Već smo utvrdili rutu kamiona gdje je došlo do eksplozije. To su Bugarska, Gruzija, Jermenija, Sjeverna Osetija, Krasnodar... Nosioci su identifikovani. Uz pomoć operativnih oficira FSB uspjeli smo da identifikujemo osumnjičene koji bi mogli da pripreme teroristički napad", precizirao je on.

Podsjetimo, rano ujutru 8. oktobra na Krimskom mostu odjeknula je eksplozija, kada je dignut kamion u vazduh, nakon čega se zapalilo sedam cisterni sa gorivom iz voza koji je išao duž željezničkog dijela prelaza. Kao rezultat toga, dva raspona automobila su se djelimično urušila, ali lučni nosači preko kanala za transport nisu oštećeni.

Pogledajte Krimski most nakon eksplozije: