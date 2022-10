Amerika nema mogućnost da istim tempom kao do sada snabdeva Ukrajinu preko potrebnim oružjem i municijom.

Izvor: Profimedia

Sjedinjene Države uskoro više neće moći da snabdevaju Ukrajinu određenim vrstama municije, koja je ključna za bitku protiv Rusa, jer se njihove zalihe iscrpljuju brže nego što se mogu zameniti. Vašington je ubedljivo najveći snabdevač Ukrajinom naoružanjem – od početka invazije 24. februara obezbedili su im više od 16,8 milijardi dolara vojne pomoći, piše AFP.

“Ali američke zalihe određenih vrsta municije dostižu minimalne nivoe neophodne za planiranje rata i obuku, a vraćanje zaliha na nivoe pre invazije moglo bi da potraje godinama”, napisao je u svojoj analizi Mark Kancijen iz Centra za strateške i međunarodne studije.

S druge strane, drugi američki vojni zvaničnik koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da Vašington sada uči lekcije o potrebi za municijom u ratu velikih sila, koje su daleko veće od očekivanog.

Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1990-ih, američke odbrambene kompanije bile su prinuđene da drastično smanje proizvodnju – tada su SAD smanjile izdatke za odbranu, koji su dramatično pali sa nekoliko desetina na jednocifren broj. Sada američka vlada mora da ubedi industriju da ponovo otvori svoje proizvodne linije i počne proizvodnju oružja kao što su protivvazdušne rakete Stinger, koje se ne proizvode od 2020. godine. Određena američka oprema postala je simbol rata u Ukrajini - protivtenkovsko oružje Javelin koje su kijevske snage koristile da spreče rusko napredovanje prema Kijevu, a tu je i HIMARS, precizni raketni sistem koji sada igra ključnu ulogu u kontraofanzive protiv moskovskih trupa na istoku i jugu zemlje. Ali američke zalihe HIMARS municije se smanjuju.

Ako bi Sjedinjene Države poslale jednu trećinu tog inventara Ukrajini — kao što su to uradile sa Javelinom i Stingerom — Ukrajina bi dobila 8.000 do 10.000 projektila. To bi im verovatno trajalo nekoliko meseci, ali kada taj inventar ponestane, alternative nema. SAD rade na povećanju količine naoružanja, nedavno je izdvojen novac za ovu namenu, ali za to će trebati godine. Starija oprema bi donekle mogla da pomogne u popunjavanju te praznine - rekao je Kancijen, koji je svojevremeno radio na nabavci oružja za američku vladu.

Sjedinjene Države su Kijevu isporučile oko 8.500 projektila Javelin, ali proizvodnja ovog oružja iznosi jedva 1.000 godišnje. Američka vlada je u maju naručila nove rakete u vrednosti od 350 miliona dolara, ali će opet biti potrebno nekoliko godina da se popune zalihe. Kijev je takođe dobio više od 800.000 NATO standardnih artiljerijskih granata od 155 mm od SAD, što je tri četvrtine ukupne količine koju su sve zapadne zemlje isporučile Ukrajini, prema zvaničnoj statistici Pentagona.

“Količina granata koje je obezbedio Vašington verovatno je blizu granice koju su SAD spremne da daju ne rizikujući sopstvene borbene sposobnosti”, kaže Kansijen.

Američka proizvodnja pomenutih granata trenutno iznosi 14.000 komada mesečno, ali je Pentagon najavio da namerava da u roku od tri godine tu cifru poveća na 36.000. Time bi godišnja proizvodnja bila 432.000, što je još manje od polovine onoga što je isporučeno Ukrajini za sedam meseci.

“Proizvodnja odbrambene industrije SAD se ubrzava. Stajaćemo uz ukrajinski narod i pružaćemo mu bezbednosnu pomoć sve dok je to potrebno”, zaključila je u utorak Lora Kuper, visoki zvaničnik Ministarstva odbrane zaduženog za Rusiju i Ukrajinu.