Donald Tramp, bivši predsjednik SAD je okrivio Ameriku da snosi dio krivice zašto je Vladimir Putin napao Urkajinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Bivši predsednik Donald Tramp okrivio je SAD što su "skoro primorale“ ruskog predsednika Vladimira Putina da izvrši invaziju na Ukrajinu. Trampove primedbe usledile su kada je Rusija nastavila da koči u svojoj teškoj "specijalnoj vojnoj operaciji“, koju je naredio ruski predsednik Vladimir Putin više od sedam meseci ranije, 24. februara 2022.

Bivši predsednik je kritikovao kako predsednik Džo Bajden se nije bavio se diplomatskim odnosima sa Rusijom. Ali kritičari optužuju Trampa da zauzima pozicije koje se smatraju povoljnim za Putina. Tokom intervjua za Ril Amerika vojs, desničarsku mrežu naklonjenu Trampu, bivši predsednik je kritikovao Bajdenovu administraciju.

On je tvrdio da je njihova "retorika" u mesecima koji su prethodili invaziji na Ukrajinu doprinela Putinovoj odluci."Oni su mu se zapravo rugali, ako pogledate stvarno. Naša zemlja, i naše takozvano rukovodstvo, rugali su se Putinu. Rekao sam, znaš, skoro ga teraju da uđe u ono što govore. Retorika je bila tako glupa", rekao je Tramp.

Tvrdio je, bez dokaza, da se invazija Ukrajine "nikada“ ne bi dogodila da je on i dalje predsjednik. On takođe nije dio nikakve konkretne primjere kako su SAD "izrugivale“ Putina da napadne Ukrajinu. Tramp je takođe hvalio svoj radni odnos i sa Putinom i sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim kada je voditelj Vejn Rut sugerisao da bi Bajden mogao da pošalje Trampa da pregovara o miru dogovor.

"Odlično sam se slagao i sa Zelenskim i sa Putinom. Ako se sjećate, Zelenski je bio veoma ljubazan jer kada su ga pitali o prevari Ukrajine, Ukrajine i Ukrajine, to je bio telefonski poziv pogledao ih je i rekao 'Šta nije u redu sa pozivom? Nije učinio ništa loše“, rekao je Tramp.

Vilijam Pomeranc, direktor Kenan instituta Vilsonovog centra, u intervjuu za Njuzvik doveo je u sumnju Trampove komentare, ističući da je Bajden rekao da će Ukrajina morati da poradi na svojoj korupciji kako bi ušla u Sjevernoatlantski savez (NATO) ali da Putinovo opravdanje za invaziju nije bilo povezano sa NATO.

"To je nešto o čemu je Putin razmišljao mnogo godina. Mislim da je Putin u suštini pokrenuo ovu kampanju da pripoji ono što su bile dvije teritorije — a sada su četiri teritorije — da proširi Rusku Federaciju. Mislim da je ovo bio primjer imperijalne namjere. On je želio da proširi svoju teritoriju i Rusko carstvo", dodao je on.

On je rekao da se nikada neće saznati da li bi do invazije došlo da je Tramp pobjedio na izborima 2020, ali da ne vjeruje da bi se Tramp "založio za Ukrajinu“. "Da li je Tramp mislio da ima tako sjajan odnos da bi mogao da ga odvrati od napada, jednostavno ne mislim tako“, rekao je on.

Tramp se suočio sa kritikama zbog nekoliko komentara o ratu Rusije i Ukrajine. U danima koji su prethodili sukobu, Tramp je rekao da je Putin "genij" za premještanje trupa u Ukrajinu.

"Evo tipa koji kaže, znate, 'Proglasiću veliki dio Ukrajine nezavisnim.' Koristio je reč 'nezavisni', 'i mi ćemo izaći i ući ćemo i pomoći ćemo da se održi mir.' Morate reći da je to prilično pametno“, rekao je Tramp Kleju Trevisu i Baku Sekstonu u februaru.

U martu je ponovo obnovio kontroverzu nakon što je izgledao da podstiče Putina da objavi sve informacije koje ima o navodnim poslovima Hantera Bajdena u Rusiji tokom razgovora o optužbi da je Bajdenova kompanija dobila 3,5 miliona dolara od udovice bivšeg gradonačelnika Moskve.

"Dala mu je tri i po miliona dolara. Tako da sada mislim da bi Putin znao odgovor na to. Mislim da bi trebalo da ga pusti. Mislim da bi trebalo da znamo taj odgovor“, rekao je on.