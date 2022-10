Bivši ruski oligarh Mihail Hodorkovski analizirao je trenutnu situaciju u kojoj se nalaze Vladimir Putin i njegovi saradnici.

Izvor: YouTube/Printscreen/DW News/Profimedia

Poslednjih godina ruski predsednik Vladimir Putin raskošno je proslavljao svoj rođendan, a svetski lideri su se takmičili ko će mu dati najbolji poklon. Ove godine, posle invazije na Ukrajinu, više nije tako, iako Putin slavi tačno 70 godina. Izgubio je ugled u političkom svetu, navodi tvrde da uz njega nisu ni tajkuni i oligarsi, a mediji se pitaju u kakvom je zdravstvenom stanju i koliko je siguran njegov predsednički položaj, piše američki FOKS Njuz.

Pali ruski oligarh Mihail Hodorkovski, autor knjige "Rusko pitanje“, smatra da je to otrežnjujuće iskustvo za Putina, ali i za one u krugu njegovih bliskih saradnika. On smatra da su povezani, a zapravo su zaglibili u korupciji, prenosi Jutarnji.

"Elite znaju da će, kada Putin jednog dana umre, ostati bez posla, ako ne i života, kaže Hodorkovski i ističe da je ova nesigurnost ruskih zvaničnih elita pojačana ratom u Ukrajini, koji se čini veoma lošim za Rusiju. Ukoliko ukrajinska vojska nastavi da napreduje, nad ruskim zvaničnicima se sve više nadvija pretnja smrću, koja bi mogla da postane toliko ozbiljna da će ga naterati da ode. To je jedna mogućnost. Putin to razume i plaši se toga. Za Putinove ljude vest je mogući ružan razvoj događaja u ratu i da bi u tome svi mogli da pretrpe teške gubitke", kaže Hodorkovski.

On dodaje da su pripadnici ruske elite svesni da Putin "svojim sumanutim potezima, kao što su pretnja nuklearnim oružjem, ratni gubici i masovna mobilizacija", postaje pretnja ne samo njima, već i članovima njihovih porodica. Hodorkovski, bivši vlasnik ruskog naftnog giganta Jukosa i nekada najbogatiji čovek Rusije, poslat je u zatvor u Sibiru 2003. nakon što je počeo da govori o korupciji. Time je Putin poslao jasnu poruku da su oligarsi bezbedni sve dok ćute.

Trenutno je u egzilu u Londonu, gde vodi fondaciju Otvorena Rusija, koja kroz medije i obrazovanje gradi efikasniju opoziciju, koja se zalaže za efikasnije i demokratskije društvo. "Zovemo ga vođom mafije. Ovo nije pokušaj da se on ponizi, već važan aspekt njegovog identiteta koji se mora uzeti u obzir prilikom pregovora sa njim. Na funkciji je 22 godine i ponaša se kao stari razbojnik jer je star. Vi stari razbojnici ne razmišljate o svojim postupcima, oni razmišljaju samo o svojoj misiji. Do čega ih je život doveo? Putin je izabrao taj put. Možda ne restauracija Sovjetskog Saveza, ali svakako Ruske imperije", rekao je Hodorkovski, prenosi FOKS.

On smatra da je Putin zaista verovao da će ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ustupiti deo teritorije Rusiji, pa se osećao poniženim kada se to nije dogodilo. On takođe smatra da je Putin pod uticajem još ekstremnijih ljudi, kao što su čečenski lideri Ramzan Kadirov i Jevgenij Prigožin, koji su vođe zloglasne plaćeničke divizije Vagner i kojima se nedavno pridružio veliki broj ruskih zatvorenika.

"Ono što pokušavam da objasnim Zapadu je da Hitler nije upotrebio hemijsko oružje samo zato što nije imao vremena, a isto tako Putin neće upotrebiti nuklearno oružje ako mu ponestane vremena", rekao je on.