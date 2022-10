Profesor političkih nauka predviđa crni scenario jer smatra da ruski lider više nema šta da izgubi i da se od sada bori kako bi spasao vlastitu glavu.

Izvor: Youtube/CRUX/printscreen

Hajn Gemans, profesor političkih nauka na Univerzitetu Ročester i ekspert za međunarodne konflikte, kaže da se predsjednik Rusije zaglibio u ukrajinskom sukobu i da ljudi poput njega koji se nađu u takvoj situaciji često posežu za drastičnim mjerama. Po njemu, u ovom slučaju to bi mogla da bude upotreba nuklearnog oružja.

Izvor: YouTube/WRVO/Printscreen

Pobjeda ili smrt

"On se zaglibio. Ako Putin izgubi u Ukrajini, on će pasti sa vlasti i vjerovatno će biti ubijen. Lideri u takvim situacijama `kockaju se za vaskrsenje`, što znači da nastavljaju sa ratom, često većim intenzitetom i brutalnošću, jer bi sve osim pobjede značilo njihovo sopstveno izgnanstvo ili smrt. Podsjeća me na slučaj Njemačke u Prvom svjetskom ratu gdje su samo četiri mjeseca nakon početka rata, kajzer Vilhelm II i njegov kabinet zaključili da su nepobjedivi. Ipak, borili su se još četiri godine. Zašto? Jer su znali da će ih, ako izgube, zbaciti revolucija. Naravno, bili su u pravu. Lideri u takvim `nepobjedivim situacijama` su veoma opasni. Oni su razlog što se Prvi svjetski rat vukao mnogo duže nego što je trebalo. Zato je Putin toliko opasan. Stjerao je sebe u ćošak i ne može da sklopi mirovni sporazum. Prema klasičnoj teoriji okončanja rata, tri varijabile se moraju uzeti u obzir - informacije, kredibilna posvećenost i domaća politika. Sve dok obje strane vjeruju da mogu da pobjede, što očigledno i čine, a njihovo nepovjerenje jednih prema drugima raste - neće biti mira", smatra Goemans, koji kaže da Putin trenutno ima veliki problem u samoj Rusiji gdje se suočava sa velikim nezadovoljstvom naroda, ali i ratnim jastrebovima koji od njega očekuju da pojača sukob i dobije rat.

Izvor: Youtube/CRUX/printscreen

Ako ga ubiju doći će još gori

"Putin ima i domaći problem. Prvobitno je odložio masovnu mobilizaciju kako bi izbegao domaće nemire, protivno savjetu političkih jastrebova u Kremlju koji žele rat većih razmjera. Tokom protekle nedelje, više od 200.000 Rusa napustilo je svoju zemlju kako bi izbegli regrutaciju. Čak i kada bi Putin sada bio ubijen, nisam siguran da ovi jastrebovi ne bi jednostavno eskalirali rat i nastavili dalje. Plaši me što ovi ljudi pričaju o nuklearnom naoružanju i o napadu na Poljsku i Letoniju, Litvaniju i o bombardovanju Pariza i Londona. Oni su ludi! Jastrebovi u Kremlju misle da je rat vođen pogrešno ili loše. I u izvjesnom smislu su u pravu. Ruska vojska je veoma slaba, jadna vojska. Ono što me brine je da ako Rusija nastavi da se povlači sa okupirane teritorije, mali, taktički nuklearni udar postaje realna mogućnost - u pokušaju da se zaustavi ukrajinsko napredovanje. Naravno, Sjedinjene države i ostatak svijeta bi bili potpuno u banani. Ono što me je zaista pogodilo prije nekoliko dana je to što su ljudi u Vašingtonu kazali vrlo jasno, i u veoma nepogrješivim izrazima, da su rekli Putinu da bi nuklearne bombe bile neprihvatljive. To mi govori da se plaše da bi Rusija to zaista mogla da uradi. U suprotnom, ne bi morali da to tako izgovaraju."

Upitan da prokomentariše kako bi izgledali scenariji za okončanje rata u Ukrajini, odnosno šta bi za ostatak svijeta bio najpovoljniji ishod ovog sukova, Goemans je jasno kazao da bi sve osim pobjede Ukrajine bilo veoma loše za sve.

Izvor: Twitter/@zoranceran2

Samo pobjeda Ukrajine je dobra za svijet

"Pa, počnimo od najgoreg scenarija - ako Rusija pobjedi, a Ukrajina bude raskomadana ili zbrisana. Kao rezultat toga, cijela bezbjednosna infrastruktura u Evropi bi se raspala sa direktnim posledicama po NATO, koheziju Evropske unije, Njemačku i Bliski istok. Sve ove politike koje su dovele do miroljubive saradnje biće odbačene, stvarajući nestabilnost u Evropi, duboko utičući na Sjedinjene države. I, naravno, drugi potencijalni diktatori bi učili iz Putinovog primjera. Veliki dio stabilnosti koju smo vidjeli u doba Hladnog rata zasnivao se na očekivanju da će situacija biti stabilna. Bilo je stabilno jer smo očekivali da će biti stabilno. Ali to očigledno više nije slučaj. Ako pobjedi Ukrajina, dobija bolji posao nego prije rata. Za mene to znači bolje odbranjive granice, što bi značilo neki oblik stalnog prisustva Zapada i naoružavanje Ukrajine od strane Zapada, zajedno sa obukom i finansiranjem. Sve to bi stvorilo mnogo stabilniju Evropu. Nadam se da bi ekstremisti u Rusiji naučili lekciju i da bi svi u Evropi bili na oprezu u odnosu na Rusiju još jednu ili dvije generacije", smatra stručnjak i zaključuje da se ruski lider kocka sa budućnosšću svoje zemlje.

Izvor: YouTube/BigThink/Printscreen

"Putin se kocka sa budućnošću Rusije. Povrh sankcija, odliv mozgova je ogroman, kao i egzodus mladih i sredovječnih, obrazovanih muškaraca koji imaju sredstva i koji su zabrinuti da će biti regrutovani. Dodajte tome sve veći broj mrtvih vojnika. Rusija će imati akutni nedostatak ljudi, što će stvoriti sve vrste ekonomskih i društvenih problema."