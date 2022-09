Američki državni sekretar Entoni Blinken je progovorio o nuklearnoj pretnji i komunikaciji sa Kremljom.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/ABC News

Američki državni sekretar Entoni Blinken rekao je za "60 minuta" na televiziji CBS da Kremlj ima nuklearni "lanac komandovanja", ali je neizvesno da li bi iko rekao ruskom predsedniku Vladimiru Putinu "ne" ako on odluči da lansira nuklearno oružje.

"A to je Ahilova peta autokratije bilo gde. Obično nema nikoga ko ima kapacitet ili volju da govori istinu vlasti. A deo razloga, mislim da se Rusija uvukla u zbrku u kojoj se nalazi je zato što u sistemu nema nikoga ko bi rekao Putinu da radi pogrešnu stvar“, kaže Blinken.

Putin je prošle srede regrutovao 300.000 rezervista i zapretio nuklearnim ratom i naglasio da "ovo nije blef“. U obraćanju svom narodu, Putin je poručio svom narodu da je Zapad naklonjen uništavanju ruske otadžbine. On je rekao da je Putinova retorika "neodgovorna" i dodao da su SAD izrazile zabrinutost Rusiji zbog njenih pretnji.

"Fokusirani smo na to da se svi ponašamo odgovorno, posebno kada je u pitanju ovakva labava retorika. Bili smo veoma jasni sa Rusima javno i, kao i privatno, da zaustavimo labave razgovore o nuklearnom oružju", rekao je on.

"Privatno, SAD su bile u komunikaciji sa Kremljom o ovim pretnjama nuklearnim ratom?“ upitao je novinar.

"Da, veoma je važno da Moskva čuje od nas i zna od nas da bi posledice bile užasne. I mi smo to vrlo jasno rekli. Vladimir Putin ima jasan izlaz iz rata koji je započeo i to je da ga okonča. Ako Rusija prestane da se bori, rat se završava. Ako Ukrajina prestane da se bori, Ukrajina je gotova", dodao je on.

Kao što je predsednik Bajden uradio, Blinken je odbio da podeli detalje o tome kako će SAD reagovati na upotrebu nuklearnog oružja. Ipak, rekao je da administracija ima plan.

"Predsednik Bajden je odlučan da, pošto činimo sve što možemo da pomognemo Ukrajincima da se brane, kao što činimo sve što možemo da okupimo druge zemlje da izvrše pritisak na Rusiju, takođe smo odlučni da se ovaj rat ne proširi", objasnio je Blinken.

U međuvremenu, komisija UN pronašla je dokaze o silovanju i mučenju dece u Ukrajini koju je okupirala Rusija. Blinken je rekao da je video vrlo jasne dokaze o ratnim zločinima iz prve ruke kada je posetio Ukrajinu pre nekoliko nedelja.

"Jedno od mesta koje sam posetio bio je grad Irpin. I video sam stambene zgrade, blok za blokom, potpuno bombardovane. Gde god da se ruska plima povuče, ono što je ostalo za njom je veoma jasan dokaz o zverstvima i ratnim zločinima. Činimo sve što možemo da podržimo one koji pokušavaju da prikupe dokaze. I da istražimo. I na kraju, da krivično gonimo one koji su odgovorni“, rekao je Blinken.

Prošlog četvrtka, kada su zločini u Ukrajini izneti pred Savetom bezbednosti UN, ruski ministar spoljnih poslova je rekao da su oni inscenirani i tvrdio da je Rusija žrtva.

"Ovo je 'Alisa u zemlji čuda'. Svet je okrenut naopačke. Gore je dole, belo je crno - istina je lažna. Sve ove reči, sve ove reči zvuče potpuno šuplje svakom članu Saveta bezbednosti... Dakle, ovo izovaranje reči nema efekta. Naprotiv, mislim da to samo pokazuje potpunu nepovezanost između Rusije i praktično celine, ostatka sveta“, naglaiso je on.

Blinken je rekao da su "izbori" za prisiljavanje područja Ukrajine u Rusku Federaciju lažni i nikada neće biti priznati. On je takođe rekao da trenutno nema značajnih pregovora sa Rusijom o okončanju rata u Ukrajini.

"Nema razgovora jer Rusija u ovom trenutku nije pokazala nikakvu spremnost da se uključi u smislene diskusije. Ako i kada se to promeni, učinićemo sve što možemo da podržimo diplomatski proces", naglasio je on.

Za Blinkena, Putinov rat u Ukrajini je propao.

"Ono što je on vrlo jasno rekao od početka jeste da je njegov cilj bio da izbriše identitet Ukrajine kao nezavisne zemlje, što je već propalo. Ukrajinci se bore za svoju zemlju. Oni se bore za svoju zemlju. - to nije nešto za šta oni žele da se bore. Ukrajinci se bore za svoju budućnost. Oni se bore za svoju zemlju. Bore se za svoje živote", rekao je on.