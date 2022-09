Taktika odmazde u slučaju napada nuklearnim oružjem od strane Vladimira Putina se uveliko razrađuje.

Retorika između zapadnih prestonica i Kremlja se radikalno pojačala, a sada je na stolu i upozorenje na “katastrofalne posledice“ nuklearnih napada. Informaciju o tome kako je Zapad 'privatnim kanalima' upozorio Rusiju na upotrebu nuklearnog oružja u Ukrajini sukcesivno su prenosili najugledniji svjetski mediji (Financial Times, Washington Post, Bloomberg, New York Times...) i to je očigledno da su informacije o privatnim kanalima komunikacije sa nekim u Rusiji tačne.