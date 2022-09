Ignorišući protokol koji zahteva da britanska kraljevska porodica ostane neutralna, prestolonaslednik je ranije nazvan „princem koji se mešao” jer je svoje stavove izneo izabranim zvaničnicima u Britaniji i davao mišljenje o događajima u svetu.

Izvor: Profimedia

Memorandumi "crnog pauka” su pisma i memorandumi koje je tokom godina pisao kralj Čarls Treći, tada princ od Velsa, ministrima i političarima britanske vlade. Kako moderni britanski monarh ostaje politički neutralan po tradiciji, pisma su bila kontroverzna zbog Čarlsove tadašnje pozicije kao najstarijeg deteta kraljice Elizabete i naslednika britanskog prestola.

Pisma je poslao Čarls u privatnom svojstvu, ali je izražena zabrinutost da bi ona mogla predstavljati vršenje neprimerenog uticaja na ministre britanske vlade. Pitanja o kojima je Čarls iznosio javne stavove uključuju poljoprivredu, genetske modifikacije, globalno zagrevanje, socijalnu deprivaciju, planiranje i arhitekturu. To je navelo štampu da označi Čarlsa kao "princa koji se meša“. Sadržaj pisama "crnog pauka“, nazvanih po Čarlsovom prepoznatljivom rukopisu, bio je poznat samo anegdotski i iz memoara i curenja informacija, sve do 13. maja 2015. godine kada je Informativni sud naložio objavljivanje većine prepiske.

Ovi događaji su pokrenuti 2010. godine, kada je novinar Gardijana Rob Evans podneo zahtev prema britanskom zakonu o slobodi informacija da vidi Prinčeva pisma ministrima iz 2004. i 2005. godine. Nakon nekoliko pravnih slučajeva, prijavu je na kraju odbio državni tužilac Dominik Griv u oktobru 2012. godine, a slučaj je bio predmet žalbe Vrhovnom sudu koji je u martu 2015. presudio protiv odluke vlade i dozvolio kasnije objavljivanje od pisama.

Džo Armitaž, vodeći britanski politički analitičar u Global Counsel-u povodom Čarlosvih javnih stavova koje je beležio u kontroverznim pismima je izjavio:

"Oduvek je postojala zabrinutost u određenim delovima vlade, posebno zbog takozvanih "Pisama crnog pauka“ koje je redovno slao ministrima, da bi Čarls javno iznosio mišljenje i pokušavao da utiče na pitanja javne politike. On je, međutim, u svom prvom obraćanju naciji jasno stavio do znanja da će odmah prestati sa tim, što sugeriše da će vladati poslušno i nepristrasno u istom svetlu kao i njegova pokojna majka.

"U čemu će se on razlikovati odnosi se na veličinu i imidž kraljevske porodice koja je okrenuta javnosti. On se dugo zalagao za smanjeni i modernizovani oblik monarhije", rekao je on.

U martu 2022, on je javno nazvao rusku invaziju na Ukrajinu "brutalnom agresijom“, kritikujući ruskog lidera Vladimira Putina zbog izazivanja "užasne patnje i razaranja“. Godinama ranije, tokom kraljevske posete Kanadi 2014. godine, novi kralj uporedio je Putina sa nacističkim vođom Adolfom Hitlerom nakon ruske aneksije Krima u martu 2014. godine.