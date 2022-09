Princeza Dajana nije bila miljenica britanskog dvora - nakon saobraćajne nesreće u kojoj je izgubila život, Čarls se brinuo za svoju reputaciju u monarhiji, dok se kraljica Elizabeta danima nije oglašavala u javnosti povodom smrti princeze, što su joj mnogi zamjerili.

Izvor: Youtube/screenshot/Timeline - World History Documentaries

U jednom od intervjua princezu Dajanu su pitali da li sebe vidi kao kraljicu britanskog dvora, na šta je ona odgovorila negativno.

"Volela bih da budem u srcima naroda, ali ne vidim sebe kao kraljicu ove zemlje. Mislim da me mnogo ljudi ne vidi kao kraljicu, kada kažem mnogo, mislim na članove kraljevstva, jer su oni odlučili da ja nemam šanse da uspem. Vidim stvari drugačije, ne igram po pravilima, ja radim stvari srcem, ne glavom, iako me je to dovelo do problema", rekla je Dajana.

Mnogi u komentarima su komentarisali da sličnu situaciju sa neprihvatanjem sada ima Megan Markl, a misterija koja će zauvek biti nerešena je da li je princeza zaista stradala u slučajnoj saobraćajnoj nesreći.

Pre 41 godinu venčali su se princeza Dajana i princ Čarls. Venčanje veka bilo je jedan od najgledanijih događaja u istoriji koji se emitovao u 74 zemlje, a gledalo ga je 750 miliona ljudi. Vjenčali su se u katedrali sv. Pavla u Londonu. Međutim, dugo se šuškalo da je Kamila bila u vezi s princem dok je bio u braku sa Lejdi Dajanom, a krajem 1992. su mediji objavili stenograme tajnih Čarlsovih razgovora s Kamilom, što je bio konkretan dokaz da se brak miljenice nacije raspada.Čarls je zavolio Kamilu 70-ih godina prošlog veka. Čekala ga je decenijama i zbog njega je istrpjela i prezir i osudu Britanaca i svijeta, a onda su se konačno 2005. vjenčali. Kamila će sada postati kraljica supruga, nakon imenovanja Čarlsa za novog kralja britanske monarhije.