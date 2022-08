Ovo malo stvorenje ubije više od 200.000 ljudi godišnje i jedna je od najopasnijih životinja na svetu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kada ljudi pomisle na najstrašnije životinje na svetu, na pamet im često padaju medvedi, velike mačke i ajkule. Ali jedan stručnjak za životinje rekao je da to nisu stvorenja kojih bi trebalo da se najviše plašimo i otkrio koja su to stvorenja na koje bi zaista trebalo da pazimo. Poznati TikToker i autor knjige "100 životinja koje vas mogu ubiti", Mamadou Ndiaie, rekao je da čak i puž može biti preteći ubica i veća je verovatnoća da će vam naneti štetu nego velika bela ajkula.

"Uopšteno govoreći, puževi ubijaju oko 200.000 ljudi godišnje", otkrio je Ndiaie. "Kad god kažete tu cifru, to uvek izbezumi ljude. Mnogi od njih imaju parazite koji se mogu preneti na ljude, to je ono što uzrokuje smrt. Ali vaš tipični baštenski puž nije nužno tip za kog bi najviše trebalo da brinete, iako je i on opasan - daleko grabežljiviji puž vreba ispod površine okeana."

"Šešarski puž je jedna od najotrovnijih životinja na planeti", nastavio je. "Njihov otrov se sastoji od do 50 različitih vrsta toksina, zbog čega ne postoji protivotrov ako vas jedan ubode. Možete samo upravljati svojim simptomima i održati vas živim, ali ne postoji protivotrov." I ne treba da brinemo samo o puževima, dodao je 25-godišnjak.

Za mnoge ljude, uključujući Ndiaiea, koji je počeo da snima video zapise o smrtonosnim životinjama tokom pandemije, slonovi su čvrsti favoriti, ali nisu tako nevini kako izgleda. "Mnogi ljudi misle da su slonovi slatki, ljupki i inteligentni. I da, sve je to istina. Ali oni su takođe neverovatno opasni. Oni ubijaju stotine ljudi godišnje."

Ndiaie je dodao da hiper-inteligentni slonovi često upadaju u sela u potrazi za hranom, poput žitarica ili pirinča, i tada životinje ciljaju ljude. U jezivom upozorenju, Ndiaie je dodao da slonovi zaista nikada ne zaboravljaju i da čak mogu da izvode dela osvete, "zato razmislite dvaput pre nego što se nađete na lošoj strani kljova."

Čak i simpatični mravojedi i šimpanze predstavljaju pretnju za ljude i svrstavaju se među najopasnija stvorenja koja lutaju zemljom. "Mravojed je jedna od najiznenađujućih opasnih životinja. Izgleda tako nezastrašujuće", rekao je on." "Oni imaju zaista oštre kandže, lako mogu da razderu kožu i meso i zapravo su ubijali ljude. Čak su ubijali i jaguare."

Što se tiče ajkula, Ndiaie je rekao da ih se plašimo mnogo više nego što bi trebalo i da su vaše šanse da vas neka ubije "izuzetno male". "Veća je šansa da će vam pasti automat na glavu, ili kokos ili da se udavite u kadi – sve te okolnosti kojih se nikada ne biste plašili", dodao je on. "Dakle, sledeći put kada se upustite u more, možda ćete biti u mnogo manjoj opasnosti nego što ste mislili - samo pazite da ne naletite na smrtonosnog puža."