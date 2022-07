Bivši ministar odbrane Ukrajine tvrdi da Rusija koristi terorističke napade kako bi napredovala u Ukrajini. On kaže da je to dio njihove ratne strategije i da svijet mora zbog toga Rusiji proglasiti terorističkom državom.

Izvor: YouTube/TimesRadio/Printscreen

Bivši ministar odbrane Ukrajine Andrij Zagorodnjuk smatra da pod hitno zemlje zapada i međunarodne institucije proglasiti Rusiju "terorističkom zemljom". Po njemu, ono što Rusija radi u Ukrajini isto je što rade teroristi širom svijeta: namjerno napadaju civilne ciljeve i izazivaju civilne žrtve.

Kao primjer, naveo je razaranje tržnog centra u Kremenčuku.

Izvor: Facebook/Screenshot/Volodimir Zelensky

"Dok ovo pišem, spasioci još uvijek pretražuju ostatke tržnog centra u ukrajinskom gradu Kremenčuku. U centru je bilo na stotine ljudi kada su ga ruske rakete pogodile u ponedeljak. Broj žrtava je još nekompletan, ali je potvrđeno 20 mrtvih i desetine neidentifikovanih tijela. Tržni centar je bio miljama udaljen od bilo kakvog vojnog cilja. Nije moglo biti drugog razloga za napad osim širenja straha i terora u Ukrajini. Ruska vojska ga je pogodila sa dvije rakete, praveći razornu štetu", naveo jeZagorodnjuk, objasnivši da svijet mora ovakve atake da nazove pravim imenom – terorizmom.

"Zemlje G7 su jednoglasno osudile te napade, kako i treba. Ali ukoliko svijet ne da smislenu političku i pravnu definiciju ovih zločina, takve osude će vrlo brzo biti zaboravljene od strane javnosti. Svijet treba da shvati da uz nemilosrdnu vojnu operaciju, Rusija sprovodi neselektivne napade na civilne ciljeve: to je teroristička aktivnost. Moramo da ga kvalifikujemo kao takvog. Većina ljudi misli o terorizmu kao o asimetričnoj taktici političke prinude koju sprovode odmetničke političke organizacije ili pobunjeničke grupe protiv moćnijeg protivnika. U ovom slučaju, to radi velike državna sila protiv manjeg naroda. Ali ciljevi i metode su isti."

Sve sruše, pa uđu u grad s tenkovima

On pojašnjava da su ovakvi napadi dio ruske taktike napredovanja u Ukrajini.

Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal

"Rusi koriste ovu destruktivnu taktiku da bi napredovali u Ukrajini. To podrazumijeva napad na gradove iz vazduha, zatim višecjevnim raketnim bacačima i artiljerijom, a zatim tenkovima. Pešadija dolazi samo kada ne ostane mnogo toga za odbranu. Nedavno su zauzeli industrijski grad Sjeverodonjeck nakon što su uništili veći dio grada. Oni rade isto sa novom metom - Lisičanskom. Iako su ovi napadi nominalno izvedeni kao dio vojne operacije, kao i kod napada na tržne centre i stambene blokove u gradovima u kojima se ne vode borbe, oni su rutinski pogađali ciljeve koji nemaju nikakve veze sa vojnom infrastrukturom."

Terorizam po definiciji

Zagorodnjuk kaže da Rusi ovakve akcije sprovode uz veliku dozu cinizma.

"Definicija terorizma je namjeran, neselektivni napad na civile sa političkim ciljem. To je upravo ono što Rusija radi. Sa mračnim cinizmom, Putinov portparol Dmitrij Peskov je predložio da se udari odmah prekinu ako Ukrajina kapitulira. Naravno, Ukrajina neće, ali taj komentar još jednom potvrđuje potpuno razumijevanje ruskog režima za svoje postupke i sveobuhvatnu kontrolu nad ovim ludilom", objašnjava on, podsjećajući da je predsednik Ukrajine Zelenski još u martu tražio od međunarodne zajednice da Rusiju proglasi "terorističkom zemljom."

Izvor: YouTube/screenshot/番外联邦

"Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, više puta je od marta tražio od saveznika da to urade. Jedina zemlja koja je odgovorila bila je Litvanija, koja je 10. maja Rusiju proglasila terorističkom državom. Prije samo nekoliko dana, komitet za spoljne poslove američkog Senata donio je rezoluciju kojom se proglašava da je Rusija državni sponzor terorizma i preporučuje američkoj vladi da ga formalno prizna kao takvog. Priznavanje Rusije kao terorističke države nije samo politička izjava: to ima i značajne pravne posledice. Niko na zapadu neće poslovati sa teroristima. Odgovarajuća vladina i poslovna politika postoje u skoro svakom korporativnom kodeksu ponašanja ili demokratskom državnom zakonu. To priznanje bi pomoglo da se Rusija spriječi da ostvari finansijske prihode neophodne za nastavak finansiranja rata. To bi značajno i dugoroćno potkopalo ruske ratne napore."

Izvor: You/Tube/NewsCom/Printscreen

Rusija privilegovana jer je velika sila

Na kraju, bivši ukrajinski ministar odbrane čemu služe međunarodni zakoni ako se ne poštuju.

"Koja je poenta svih dosadašnjih antiterorističkih napora i zakonskih i političkih okvira ako se ovde ne mogu koristiti? Ili postoje posebne privilegije za terorističke države sa visokim prihodima?"