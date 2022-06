Ruski oligarh i nekada najbogatiji čovek Rusije, Mihail Hodorkovski, tvrdi da se uskoro bliži Putinov kraj.

Izvor: Profimedia/Михаил Ходорковский/Youtube/printscreen

Među kritičarima Vladimira Putina je i nekada najbogatiji čovek Rusije, ruski oligarh Mihail Hodorkovski, koji je 90-ih godina prošlog veka stekao veliko bogatstvo kroz sumnjive privatizacije i rusku anarhiju i dobro poznaje rusku političku elitu, uveren je da je "Putin na putu koji će odvesti u njegovu smrt“.

"Čak i ako pobedi u Ukrajini, on će započeti rat sa NATO-om zbog problema unutar zemlje. I na kraju će taj rat izgubiti. Da rat u Ukrajini nije odneo toliko života, rekao bih da sam zapravo prilično srećan jer je Putin krenuo putem koji će ga odvesti u smrt. Ali njegova pobeda ili poraz u Ukrajini sada u potpunosti zavisi od Zapada. Ako Zapad sada ne uspe, mogao bi da se suoči sa 2.500 kilometara dugom vrućom granicom u Evropi", rekao je Hodorkovski za Fajnenšel tajms u dugom intervjuu, dodajući da je promena režima u Rusiji moguća, ali samo silom.

Strani agent

Hodorkovski je proglašen za "stranog agenta” i od 2015. je u egzilu u Londonu, deset godina je proveo u ruskom zatvoru - od 2003. do 2013. godine. Razlog je bio politički sukob sa Putinom, koji je 2000. godine osvojio vlast u Rusiji. Kao jedan od najuticajnijih ruskih preduzetnika 1990-ih, vlasnik Jukosove naftne kompanije EkkonMobil, za koju se navodi da je stvorio beskrupulozno kupujući naftna polja za pene, Hodorkovski je na ruskoj televiziji govorio o Putinovoj korupciji.

Putin je ocenio da bi Hodorkovski mogao da bude prejaka opozicija, pa ga je strpao u zatvor pod optužbom za utaju poreza. Kasnije ga je pomilovao, neposredno pred Olimpijske igre u Sočiju. "Siguran sam da je Putin mnogo puta požalio zbog svoje odluke“, rekao je danas Hodorkovski. Putin je to uradio zbog svog imidža u svetu. Danas mu je, međutim, važnije da zadrži vlast u Rusiji. Putin je i ranije vodio ratove da bi održao svoj politički rejting. Zato Hodorkovski smatra da rat u Ukrajini neće prestati.

"Verujem da je sledeći korak Kremlja vazdušna blokada Litvanije. Ovo će omogućiti ruskom vazduhoplovstvu da leti tačno između Rusije i Kalinjingrada. Tada će se NATO suočiti sa pitanjem šta da radi", pretpostavlja Hodorkovski.

Inače, Hodorkovski, čija uloga devedesetih godina prošlog veka, kada je bio među najbogatijima, nije do kraja razjašnjena, a spekuliše se da ima bogatstvo u vrednosti oko 500 miliona dolara, ranije je upozoravao na mogućnost rata i Putina kao opasnog čoveka. On se ne slaže sa bivšim američkim državnim sekretarom Henrijem Kisindžerom da treba učiniti ustupke Putinu i da je bio sličan bivšem dugogodišnjem ruskom lideru Leonidu Brežnjevu.

"Uz svo poštovanje prema Henriju Kisindžeru, on Putina vidi kao neku vrstu Brežnjeva. Ali Brežnjev nije bio gangster. Drugo, Brežnjev se borio u Drugom svetskom ratu. On i ljudi oko njega shvatili su da je rat najgora moguća stvar. Putin se nikada nije borio. Nema razumevanja šta su ratovi, razume kompjuterske igrice i ratove na svom laptopu. Kisindžer ne shvata da ne bi trebalo da pregovara sa gangsterom iz pozicije slabosti. On ne razume da je za Putina rat samo normalan način da podigne svoj izborni rejting", rekao je Hodorkovski, prenosi Jutarnji.

Međutim, Putin ima i svoje slabosti, primećuje Hodorkovski. To se uglavnom vidi po tome što nije proglasio opštu mobilizaciju za rat u Ukrajini.

"Da je bio potpuno uveren da je rusko društvo monolit, odavno bi ove ljude uvukao u rat. Ali Putin i [Beloruski predsednik Aleksandar] Lukašenko se ne usuđuju da naoružaju svoj narod. Zelenski se nije plašio svog naroda i sa svima je delio oružje. Da je Putin podelio 40.000 kalašnjikova u Moskvi, sutra ga ne bi bilo sa nama", smatra Hodorkovski.

Priznaje i da je Putin 2000. godine, kada je došao na vlast, imao podršku ruskih oligarha. On takođe veruje da ga ruski milijarder Roman Abramovič i dalje podržava i da se ponaša kao njegov "agent”. – Putin je Abramoviču dao zeleno svetlo da učestvuje u jalovim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine kako bi izbegao sankcije, kaže on.