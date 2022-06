Ruski predsednik je to stavio do znanja dok je bio na bini sa kazahstanskim liderom Kasimom Jomartom Tokajevim.

Bivše sovjetske zemlje su deo ruske sfere i rizikuju sudbinu Ukrajine ako krenu protiv Kremlja, rekao je Vladimir Putin, a prenosi britanski Telegraf .

Ruski predsednik je to stavio do znanja dok je bio na bini sa kazahstanskim liderom Kasimom Jomartom Tokajevim, koji je tokom panel diskusije na Ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu u petak rekao da ne priznaje dva proruska pobunjenička regiona u ukrajinskom Donbasu i da te "kvazi-države", kako ih je nazvao, nema nameru da priznaje, jer bi to značilo da bi, kada bi se svima dalo pravo na otcepljenje, danas u svetu bilo 500-600 država i to bi sigurno bio haos.

Putin je tiho sedeo, a onda je, nedugo posle izjave Tokajeva, u odgovoru rekao da je Sovjetski Savez, koji je obuhvatao današnji Kazahstan, pokrivao identičnu teritoriju koju je pokrivala "istorijska Rusija".

"Šta je Sovjetski Savez? Istorijska Rusija", rekao je Putin.

Dalje je hvalio Kazahstan kao "bratsku naciju" pre nego što je dodao: "Ista stvar je mogla da se desi Ukrajini, apsolutno, ali oni nisu hteli da budu naši saveznici".

Analitičar iz Nur-Sultana, glavnog grada Kazahstana, koji se nekada zvao Astana, rekao je za Telegraf da je Tokajev "ponizio Putina pred svojim pristalicama" i da Putinovu pretnju smatra stvarnom. "Dao mu je do znanja da bi Kazahstan mogao biti sledeći ruski plen".

Drugi kazahstanski komentator je rekao: "On kaže da ako smo dobre komšije, to je u redu. Ali ako ne budeš na liniji i krenete prozapadno, možemo da osvojimo vašu zemlju jer je naša".

Maksimilijan Hes sa Filadelfijskog instituta za spoljnopolitička istraživanja kaže da je Tokajev posebno ranjiv jer se u januaru oslanjao na Putinovu podršku da pobedi rivale u borbi za vlast u Kazahstanu. Tada je Putin poslao vojsku u Kazahstan da brani režim Tokajeva, koji je bio potresen nasilnim protestima posle drastičnog povećanja cena gasa.

"Ovo je jasna pretnja. Tokajev nema domaće uporište i od januara zna da zavisi od Putina", prokomentarisao je Hes.

Drugi kazahstanski analitičari bili su donekle skeptični, rekavši da bi se Tokajev suprotstavio Putinu zbog Ukrajine samo ako je vredno rizika i da je malo verovatna ruska invazija na Kazahstan.

"Kazahstan je već čvrsto ukorenjen u ruskoj sferi uticaja. Putinu nije potrebno da ponovo nameće granice SSSR-a da bi ga kontrolisao", rekao je kazahstanski politički analitičar Dimaš Alhanov.

Međutim, gledano sa severa Kazahstana, invazija ne deluje kao apstraktan koncept.

"To je veoma realan strah i Rusiji bi bilo lako da uđe u to. Stavovi ljudi su sada jači i oni ne razgovaraju jedni sa drugima. Ruska propaganda je sada toliko jaka. Rusi su tu i umom i srcem preko granice, sa Putinom", rekao je Viktor, vlasnik prodavnice zavesa u Oralu, gradu od oko 300.000 stanovnika 75 kilometara od granice sa Rusijom.

Velike zgrade koje se nižu uz glavnu ulicu u Oralu podsećaju da je nekada tu bio rub Ruske imperije. Otprilike trećina stanovništva su Rusi, što je uobičajeno za gradove na severu Kazahstana, iako većinu zemlje čine etnički Kazahstanci.

Kazahstan je zemlja bogata mineralima, a mnoga nalazišta metala i retkih ruda nalaze se na severu zemlje. Jedan od najvećih naftnih i gasnih projekata, Karačaganak - u kojem je Shell akcionar - nalazi se u blizini Orala.

Kazahstanska vojska je siromašna i ne može se porediti sa Rusijom, čak ni u oslabljenom stanju. Putinov ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je u maju Kazahstan da je dozvolio Amerikancima da na svojoj teritoriji grade biolaboratorije koje bi mogle da se koriste za razvoj oružja. Do tada su takve optužbe bile česte na račun zemalja prema kojima je Moskva bila neprijateljski nastrojena, poput Ukrajine i Gruzije, preneo je britanskiTelegraf.