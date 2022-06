Pomoć Vašingtona Ukrajini moglo bi da dovede do globalnog sukoba, rekao je bivši američki predsednik.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/NBC News/Washington Post

Raskošna vojna pomoć koju je Vašington pružio Kijevu mogla bi dovesti do toga da se sukob u Ukrajini pretvori u Treći svetski rat, upozorio je bivši američki predsednik Donald Tramp, piše RT.

"Imamo rat u Ukrajini... i možda će on dovesti do Trećeg svetskog rata zbog načina na koji se nosimo sa tim", upozorio je Tramp u govoru na religiozno konzervativnoj konferenciji u Nešvilu u Tenesiju u petak.

"Upravo smo dali 40 milijardi dolara i pored toga još 16 milijardi dolara. Dakle 56 milijardi dolara", rekao je on u vezi sa paketima pomoći koje je Bajdenova administracija već odobrila Ukrajini usred sukoba sa Rusijom. "Ali kada pogledate Evropu – i Nemačku, i Francusku i sve ove druge zemlje – oni su dali mali deo, mali, mali deo onoga što mi dajemo. Mi dajemo 56 milijardi dolara, a oni daju nekoliko milijardi dolara. I oni su ti koji su mnogo više pogođeni", rekao je on.

Tramp je još jednom okrivio za sukob predsednika Džoa Bajdena, koji ga je zamenio u Beloj kući, insistirajući da "da sam ja predsednik to se nikada ne bi dogodilo".

"I veoma sam dobro upoznao Putina i razgovarali smo o tome... znao je da će posledice biti ogromne. On je to razumeo i nikada to ne bi uradio", insistirao je bivši predsednik.

"Da izbori nisu bili namešteni i pokradeni, ne bismo imali nikakvih problema da Ukrajina bude žestoko napadnuta", rekao je on.

Tramp je veliki deo svog obraćanja posvetio napadu na tekuća saslušanja odbora Predstavničkog doma o događajima od 6. januara 2021. Bivši predsednik je tvrdio da je istraga o njegovoj navodnoj ulozi u provociranju svojih pristalica da napadnu američki Kapitol u Vašingtonu bio "dogovor" i "lov na veštice".

Da li bi neko želeo da se kandidujem za predsednika? Upitao je Tramp okupljene, posle čega je usledilo glasno klicanje publike.