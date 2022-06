Njena sestra i otac su poginuli zajedno sa 20 drugih turista, dok je Stefani provela dve nedelje u komi boreći se za život sa opekotinama trećeg stepena na većem delu tela.

Izvor: Instagram/screenshot/stephaniecoral96

Stefani Brovit (26), koja je preživela erupciju vulkana na novozelandskom Belom ostrvu, skinula je svoj zavoj sa lica prvi put otkako je zadobila opekotine na 70 odsto tela pre dve i po godine. Stefani je bila sa svojom sestrom Kristal (21) i ocem Polom na krstarenju na brodu "Royal Caribbean" 9. decembra 2019. kada su krenuli na jednodnevni izlet do vulkana na obali Vakatana.

Stefaninina majka Mari odlučila je da ostane na brodu dok su njene dve ćerke i muž otišli ​​da istražuju. U trenutku kada su napuštali krater videli su crni dim kako izbija iz njegovog centra.

"Samo nekoliko sekundi kasnije, čuli smo turističkog vodiča kako viče 'beži'. Dolazilo je otpozadi i postajalo sve glasnije i glasnije kako se približavalo. Moglo se čuti kako kamenje udara o zemlju i ljude kako vrište. Nisam mislila da ću preživeti... Mislila sam da ću umreti", priseća se Stefani.

Njena sestra i otac su poginuli zajedno sa 20 drugih turista, dok je Stefani provela dve nedelje u komi boreći se za život sa opekotinama trećeg stepena na većem delu tela. Bila je zarobljena na ostrvu satima pre nego što su ona i njen otac spašeni i na kraju prebačeni u bolnicu u Australiji.

Telo njene sestre pronađeno je nekoliko dana kasnije, a njihov otac je preminuo od zadobijenih povreda mesec dana nakon erupcije. Stefani je u nedelju podelila nikada ranije viđene fotografije svojih užasnih povreda tokom šest meseci koje je provela u bolnici podvrgavajući se nizu operacija koje su uključivale presađivanje kože i amputacije prstiju.

Ona je rekla da sada vidi osobu koja je prošla mnogo više nego što je očekivala u svom životu.

"Jača sam nego što sam ikada mislila da ću biti. Svakog dana sam se borila da preživim, samo da bih se vratila sebi. Nisam znala da imam ovo u sebi", rekla je.

Uprkos nezamislivom fizičkom bolu koji je pretrpela, najbolniji deo njene patnje bio je, kaže, učenje da živi bez oca i sestre.

"Volela bih da me taj dan napusti, izazvao mi je mnogo neprospavanih noći... noćne more. Čak i sada još uvek mnogo boli. Samo se nadam da me sestra i tata sada mogu videti", rekla je ona.

Stefani pripisuje svoj oporavak svojoj majci Mari.

"Dok su moji ožiljci vidljivi, ona ima svoje koji se ne vide, ali je uvek pokušavala da me stavi na prvo mesto", rekla je Stefani. Stefani i Mari su sada u procesu tužbe protiv "Royal Caribbean" zbog fizičkih i psihičkih povreda koje su zadobile.

Njihov advokat Peter Gordan rekao je da je nedeljama bilo jasno, na osnovu izveštaja o seizmičkoj aktivnosti koji su dostupni kompaniji za krstarenje, da je vulkan "tempirana bomba".

Preživela erupciju vulkana Izvor: Youtube/60 Minutes Australia

Erupcija, u kojoj su poginule 22 osobe i teško povređeno 25, postala je najsmrtonosnija vulkanska katastrofa na Novom Zelandu od erupcije Taraver 1886. Jednodnevni izleti na Belom ostrvo nekada su donosili više od 4 miliona dolara godišnje, ali slikovito ostrvo prekriveno pepelom sada je napušteno.

Nakon tragedije, Stefani je podelila svoj put oporavka sa svojih više od 1,5 miliona pratilaca na TikTok-u i 102.000 pratilaca na Instagramu.

Uprkos tome, plašila se da skine masku iz straha od reakcije javnosti. Međutim, poruke prijatelja pomogle su joj da prevaziđe sopstvene brige.

"Ako mogu da promenim život bar jedne osobe, to mi mnogo znači", zaključila je Stefani.