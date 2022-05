Makron je priznao da bi proces pridruživanja Ukrajine EU mogao da potraje "nekoliko decenija".

Izvor: Profimedia

Ubrzano pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji nije moguće i proces će potrajati "veoma dugo", izjavio je u nedelju francuski ministar evropskih poslova Kleman Bo, prenio je RT.

"Moramo biti iskreni. Ako kažemo da će Ukrajina ući u EU za šest mjeseci, godinu ili dvije godine, lažemo. To nije istina. Vjerovatno je za 15 ili 20 godina. Potrebno je mnogo vremena. Ne želim da Ukrajincima nudim bilo kakve iluzije ili laži", rekao je on za radio J.

Kleman, kojeg Politico opisuje kao "štićenika od povjerenja" predsjednika Emanuala Makrona, imenovan je u petak za ministra evropskih poslova u vladi koju vodi premijerka Elizabet Born. On je predložio da Ukrajina treba da postane dio političkog života EU.

"U međuvremenu, dugujemo Ukrajincima… politički projekat u koji oni mogu da uđu", rekao je Kleman.

Ranije ovog mjeseca, Makron je priznao da bi proces pridruživanja Ukrajine EU mogao da potraje "nekoliko decenija": "Čak i da im sutra damo status kandidata, svi savršeno dobro znamo da bi proces dopuštanja da se pridruže Uniji trajao nekoliko godina, nesumnjivo nekoliko decenija", rekao je on na sjednici Evropskog parlamenta u Strazburu 9. maja, prenio je RT.

Blok može da uspostavi "evropsku političku zajednicu" za Ukrajinu i druge zemlje nečlanice, koja bi "dozvolila demokratskim evropskim nacijama... da pronađu novi prostor za političku saradnju, bezbjednost, saradnju u energetici, transportu, investicijama, infrastrukturi, kretanje ljudi", predložio je francuski predsjednik.

Makronov predlog je, međutim, razbjesnio najviše ukrajinske zvaničnike, koji su odbacili bilo kakve pokušaje da se zemlji da zamjena umjesto punopravnog članstva u EU. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je, na primjer, naveo da je ta ideja rezultat pritiska Rusije.

"Ne trebaju nam kompromisi. Vjerujte mi, to neće biti kompromisi između Evrope i Ukrajine. Ovo će biti još jedan kompromis između Evrope i Ruske Federacije. Apsolutno sam siguran u to. To je diplomatski, politički uticaj ruskih zvaničnika, birokrata i lobista", rekao je Zelenski u subotu.

Pridruživanje EU je godinama bila jedna od glavnih tema razgovora ukrajinskih političara, ali je malo napretka napravljeno. Težnja ka pridruživanju bloku revitalizovana je otkako je Rusija pokrenula vojnu operaciju velikih razmjera protiv Kijeva krajem februara. Ukrajina je podnijela zvaničan zahtjev da postane država članica, a očekuje se da će Evropska komisija iznijeti svoj stav po tom pitanju u junu.