Ektor Brakamonte imao je nesvakidašnju situaciju sa liderom Čečenije, Ramzanom Kadirovim.

Nekadašnji argentinski fudbaler Ektor Brakamonte tri godine je igrao u Rusiji i tamo doživio nevjerovatne avanture. Brakamonte, kog su krasili hrabrost i ludost, imao je zanimljiv susret sa vođom Čečenije Ramzanom Kadirovom, velikim zaljubljenikom u borilačke sportove, ali i fudbal.

"Kada sam stigao u Grozni, odmah su me odveli u rezidenciju počasnog predsjednika kluba i šefa Čečenije Ramzana Kadirova. Pričali smo, a onda smo izašli napolje. Kadirov je ušao u Mercedes, ja sam bio pored njega. Pozadi je bio telohranitelj. Ramzan je počeo da vozi kao Mihael Šumaher. Usred puta je ispod sjedišta izvukao nešto ukrašeno dijamantima. Bio je to pištolj automatik! Kadirov mi ga je predao. Ne znajući šta da radim, stavio sam prst na okidač i počeo da ciljam... U Kadirova", prisjetio se Argentinac u razgovoru za "Sovsport".

Telohranitelj je podigao cijev automata i uperio ga u Argentinca, koji je bio u čudu: "Niko nema pravo da gađa predsjednika!", rekao je telohranitelj.

"Svo to vrijeme Ramzan Kadirov nije prestajao da se smije. Otvorio je kasetu u autu u kojoj je bilo nekih časopisa i pokazao na patrone. Tada sam mu rekao da sam mogao da ga upucam. A, on se okrenuo i upitao me - A, ko bi ti dao platu? Počeli smo da se smijemo. Ali, znam da sam ispalio metak, čak ni Rambo ne bi izašao živ iz tog automobila", ispričao je Brakomonte.

Inače, Ektor Brakamonte je za klub iz Groznog odigrao 37 utakmica i dao četiri gola. Prije dolaska u Čečeniju igrao je za Moskvu, a posle za Rostov. Nakon završetka karijere ostao je u fudbalu, imao je svoju akademiju, a radio je i sa mlađim kategorijama u Boki Juniors. Danas je trener u Urugvaju, gde vodi ekipu Sero Largo.