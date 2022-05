Prema riječima Pušilina, na teritoriji fabrike još uvijek bi mogao biti nepoznat broj ukrajinskih vojnika.

Izvor: YouTube/screenshot/great country

Šest ukrajinskih vojnika ubijeno je na teritoriji fabrike Azovstalj u Marijupolju kada su pokušali da raznesu svoje zalihe municije prije predaje, rekao je lider Donjecke Narodne Republike (DNR) Denis Pušilin u subotu na Jutjub kanalu Solovjev uživo.

"Nejasno je ko je to uradio, niko ne preuzima odgovornost, ali nakon što je glavna grupa izašla, neko je naredio da se miniraju skladišta municije. To je učinjeno na brzinu, a naređenja su bila nejasna, pa je kao rezultat šest osoba je odmah poginulo, a koliko znam četiri su povrijeđene", rekao je on.

Prema riječima Pušilina, na teritoriji fabrike još uvijek bi mogao biti nepoznat broj ukrajinskih vojnika. Prema njegovim riječima, imaju zalihe hrane i vode, ali im nedostaje ljekova. Lider DPR je dodao da se MI "svaka soba, svaki kutak" fabrike trenutno detaljno pretresa.

Portparol ruskog ministarstva odbrane general-major Igor Konašenkov rekao je u petak da je ministar odbrane Sergej Šojgu obavijestio predsjednika Vladimira Putina da je završena operacija potpunog oslobađanja fabrike Azovstalj i cijelog grada Marijupolja od ukrajinskih militanata. Ukupno 2.439 nacionalista bataljona Azov i pripadnika ukrajinske vojske, koji su bili skriveni u fabrici od 21. aprila, položilo je oružje i predalo se od 16. maja.