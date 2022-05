Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, dala je opširan intervju o specijalnoj vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini.

Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova, Marija Zaharova, govorila je za "ATV" o vojnoj operaciji Rusije u Ukrajini.

Na pitanje o trenutnom stanju na terenu, kao i o prvoj rundi pregovora o sklapanju mira, Zaharova je rekla da informacije sa terena dolaze svakodnevno kao i da je Ukrajina u početku molila za pregovore, a onda je napravila zaokret u ponašanju.

"Oni na sve načine koče, obmanjuju i izmišljaju izgovore da se pregovori ne održe. Isto tako su postupali i sa Minskim sporazumom postavljajući svoje uslove ali sve je jasno. Zato smo mi odgovorili na poziv kijevskog režima koji je formulisan upravo kao molda, formirana je i pregovaračka grupa, poslata je, ali uzimajući u obzir da oni na sve načine blokiraju te pregovore u stvarnosti imamo to što imamo. Stvar je u tome da su ukrajinska strana i kijevski režim sve ovo vreme izmišljali svakakve predloge kako bi ih prekinuli. Na primer, slali su pregovaračku grupu na dogovoreno mesto, iako je sve blizu, tu je sve bilo odblokirano kako bi transport delegacije prošao. Danima su menjali maršrute, zahtevali da se promeni mesto održavanja pregovora. Insistirali su da se pregovara čas u ovoj, čas u onoj zemlji i tako dalje. Na sve načine su kočili. To je moglo biti iznenađenje samo za one koji nisu pratili situaciju u toku ovih osam godina. Osam godina smo živeli u takvom režimu", rekla je Zaharova.

Prema njenim rečima, Rusija je doprinosila i radila sve što je mogla da uradi da se za osam godina dve strane zbliže i poboljšaju odnose.

"Koliko smo samo godina govorili i izgovarali reč ‘reintegracija‘. Nikada nismo govorili o tome da Donjeck i Lugansk treba da se otcepe, da ih ne vidimo u sastavu Ukrajine. Naprotiv, svaki put smo naglašavali da je to deo Ukrajine, da se oni nalaze u sastavu jedinstvene države, da, svi treba na jedno mesto da usmere snagu, takvo je rusko viđenje, ono označava sinergiju, ujedinjenje napora da se približe stavovi strana i da se omogući životni proces na određenim pravnim osnovama", dodala je ona.

Ističe da je Moskva podsticala direktan razgovor kao i da je sve bilo predviđeno Minskim sporazumom.

"Ali vidite kako je zanimljivo ispalo. Zanimljivo pod navodnicima. Nije zanimljivo, nego tragično. Osam godina zapadno društvo u širem smislu te reči, nije htelo da vidi šta se tamo događa. Nije se udubljivalo u tu situaciju, nisu primećivali broj žrtva među civilima, građanima, decom, ženama, starcima. Iskreno, ne znam zašto svet deli i stavlja različitu cenu iživota muškaraca, žena i tako dalje. Civili ne smeju umirati u miru. A umirali su u velikom broju", izjavila je Zaharova.

Prema njenim navodima, u prethodnih osam godina poginulo je oko 13.000 ljudi sa obe strane.

"Mi ne brojimo samo stranu Donjecka i Luganska već i stranu koja je pod direktnom kontrolom kijevskog režima. Zamislite, 13.000 ljudi! Ja koristim sledeći izraz za to a on glasi ‘sramota Evrope‘. Evropa je prošla tragediju na Balkanu. Evropa je bila u centru zbivanja, ali to su bile devedesete godine. To je bilo nekakva vanredna situacija, sa tačkom gledišta da se raspala ogromna država, Sovjetski savez, raspad Varšavskog pakta, promena unutrašnje politike u velikom broju država i to je, između ostalog, dovelo do tragičnih događaja. Ispada da iz tih tragičnih događaja devedesetih na Balkanu Evropa za sebe nije izvukla nikakve lekcije", navela je Zaharova.

Na pitanje kakva je uloga zapada u Ukrajini i da li su Evropu bacili na kolena, kazala je da ne zna koju tačno poziciju zauzima Evropa.

"Čini mi se da je SAD sa Evropom uradio nešto jako loše, bacio je na kolena. Čini mi se da se iživljavaju nad Evropom. To je prava reč koja opisuje taj odnos i situaciju. Da, da. Ta reč sadrži sve. Ima i elemente nasilja, i elemente nepoštovanja i elemente uvrede i elemente ponižavanja i odsustva bilo kakve ljubavi prema onom svetu kog SAD smatraju svojim. Postoje oni koji su više glavni, a postoje oni koju, valjda, manje značajni i koji uopšte nemaju pravo glasa. Pogledajte, sada se ponavlja ono što smo mnogo puta gledali, 2014. godine i pre, kada Sjedinjenje Američke Države utiču na druge države rukama Evropske Unije. To je monstruozno. To je divlje. To je bezumno. Ovde se pojavljuje još jedno pitanje. Zašto Evropska Unija dozvoljava da se prema njoj tako obraćaju? Verovatno, možemo pretpostaviti, da su ti ljudi koji dolaze na vlast u čitavom nizu država Evropske Unije i u briselskim institucijama, sigurno uvučeni u neke posebne odnose sa Sjedinjenim Državama. Možda ih guraju, lobiraju, finansiraju. Eto tako. Jer drugog odgovora, iskreno govorim, nemam. Mnogi EU činovnici govore o tome da za rešenje situacije u Ukrajini nema drugog puta osim vojnog načina na bojnom bolju, moram ih pitati: vi ste sigurno iz Evrope? Vi ste sigurno međunarodni službenici, stiče se utisak da vi ne pripadate tom kontinentu i da vas budućnost naše jedinstvene Evrope uopšte ne zanima? Kao da vi i vaša deca nećete živeti na tom prostoru", kaže Zaharova.

Zaharova dodaje da Evropljani nameću tačku gledišta koja nije njihova.

"Ali to je samo pola muke. Glavna muka je u tome da ta tačka gledišta protivreči njihovim stvarnim interesima. Pogledajte: govorili smo o izbeglicama koje su došle sa teritorije Ukrajine u zemlje Evropske Unije. To je paradoksalno. Pre samo godinu, dve godine, ljudima iz naše države koji su imali vize, mnogi od njih su čak imali imovinu na teritoriji EU. Znate, u poslednjoj deceniji Rusi su kupovali mnogo nekretnina u pribaltičkim zemljama, Bugarske, Crne Gore, naravno. Gde još? Pa i u centralnoj Evropi. Španija, Italija. A zašto? Zato što su te zemlje veoma aktivno reklamirale upravo te svoje mogućnosti na teritoriji naše države. To je isto zanimljivo. Nego, oni nisu mogli tamo otići, bez obzira na to što su tamo imali nekretninu, imovinu. Zašto? Zato što je odgovor bio: vi nemate vakcine koje su u Evropskoj Uniji priznate kao efikasne. Vaše vakcine 'Sputnjik' i 'KoviVak' nemaju međunarodni sertifikat. A sada dolaze izbeglice sa teritorije Ukrajine. Njih uopšte niko ni o čemu ne pita. Sada su u Evropi epidemije čitavog niza bolesti. Izbijaju morbile i dalje redom, zbog velikog broja izbeglica. Kakve su to divlje kontradiktornosti", upitala je Zaharova.

Za kraj, osvrnula se i na period iz 2014. godine kada je Rusija primila više od milion izbeglica za svega nekoliko meseci, a niko nije ponudio pomoć.

"Ako uzmemo sve što je prethodilo 2022. godini: sadašnjost je reakcija, odnos apatije, ravnodušnosti, udaljenosti su doveli do tragedija, jer je kijevski režim osetio apsolutnu svedozvoljenost i nekažnjivost. Zelenski i njegova ‘ekipa‘, ti čudni ljudi, neki di-džejevi, neki glumci, ljudi koji uopšte nemaju korene u toj zemlji, koji je ne razumeju i ne osećaju predstavljaju političke plaćenike. Veoma dobar termin, čini mi se. Oni igraju ulogu. Znate, uloga se može igrati na različite načine. Može se biti harizmatičan čovek i svoju harizmu, svoj dar, govornički, politički, ljudski koristiti na dobro. Možete povesti, ujediniti ljude, izaći iz teške situacije. Ja bih upotrebila drugu reč. To su politički plaćenici. Oni rade po narudžbi. Narudžbe dolaze sa zapada, naravno. U prvom redu iz Vašingtona. Šta je tu glavno, novac, ucena, vlast, ne znam, igra suprotnosti, o tome sada nećemo govoriti, to je opširna tema. Ali oni su politički plaćenici, bez sumnje. I naravno, uloga Zapada je sada, po mom mišljenju, samoubilačka. Sa tačke gledišta evropskog zapada, ona je samoubilačka. Vašington tu vidi za sebe neke bonuse, ali iskreno govoreći, rušenje mira je oduvek bio deo njihove politike. Uspotavljanje mira oni nikada nisu propagirali kao nešto pozitivno, kao neki put. Zato, to što se sada događa će, naravno, imati ogromne posledice po svet, po našu planetu u svakom smislu te reči. Uloga Zapada, opet kategorično insistiram, da rič konstruktivno ili destruktivno ne odgovara", zaključila je Zaharova.