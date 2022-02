Marija Zaharova oglasile se povodom izjava predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Apel predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog državnim službenicima i oligarsima da se vrati u zemlju, pokazao je da pravi neprijatelj Ukrajine nije Rusija već njihova "elita", istakla je portparolka ruskog ministartva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Nakon što je predsednik Ukrajine pozvao državne službenike, oligarhe i poslanike koji su napustili zemlju zbog straha od rata i nespremnosti da prave svoju domovinu, da se vrate, postalo je jasno da neprijatelj ove države nije Rusija", napisala je Zaharova na Telegramu i dodala da je pravi neprijatelj "elita Ukrajine".

Ona se osvrnula i na obraćanje Zelenskog povodom objave zapadnih medija i zvaničnika da će se invazija Rusije dogoditi 16. februara.

"Nakon što je predsednik Ukrajine rekao da je objavljivanje datuma 'invazije' zastrašivanje, postalo je jasno da prijatelj ove države nisu Sjedinjene Američke Države", istakla je Zaharova.

Dodala je i da "nakon što je Zelenski rekao da će se odvijati veliki događaj na dan 'napada' proglašenog od strane Amerikanca u Ukrajini, sve je postalo jasno".

Prethodno, Volodimir Zelenski je pozvao sve koji su napustili zemlju ili imaju takve planove, da se vrate u roku od 24 sata i opravdaju poverenje građana. On je tom prilikom istakao i da je njegova porodica i dalje u Kijevu, gde će i ostati, kao i da nema razloga da se pojedini premeštaju u zapadnu Ukrajinu, jer ako dođe do napada, to će uticati na celu zemlju, a ne samo jedan deo.