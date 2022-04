Marija Zaharova, portparolka inostranih poslova Rusije je reagovala na inicjativu izraelskog ambasadora da Ukrajini treba "derusifikacija".

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Ukrajinske vlasti u svojoj anti ruskoj histeriji žele da unište prijateljstvo ruskog i ukrajinskog naroda, izjavila je portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je tim riječima odreagovala na inicijativu izraelskog ambasadora u Ukrajini Mihaila Brodskog da kijevske vlasti sprovedu "derusifikaciju" tako što će zamijeniti čitav niz naziva ulica ukrajinske prijestonice koje nose imena ruskih velikana.

Zaharova je rekla i da na taj način vlasti Kijeva pokušavaju da liše Ukrajince sećanja na ličnosti kao što su Lav Tolstoj, Fjodor Dostojevski i Aleksandar Puškin, kao i na mnoge komandante i borce Crvene armije.

"Nije nam jasan stav zvaničnog predstavnika Izraela koji svojim izjavama stvara sliku da to predstavlja samo čuvanje sjećanja na ljude koji su spasavali Jevreje tokom Holokausta, iako ni riječi ne govori o tome kako misli da se to sprovede. Međutim, on zaboravlja na to da su se upravo za vrijeme Drugog svjetskog rata u Ukrajini sprovodila masovna ubistva Jevreja uz aktivno učešće lokalnih nacionalista i kolaboracionista koje Kijev danas glorifikuje", kazala je ona.

Kao rezultat tih inicijativa izraelskog ambasadora i pokušajima da koketira sa kijevskim rukovodstvom predlažući nove nazive ulica posvećenih tim ljudima koji su spasavali Jevreje, ocijenila je Zaharova, mogu se pojaviti i nazivi ulica sa imenima onih "pseudoheroja" koji su bili direktno odgovorni za smrt civila za vrijeme Drugog svjetskog rata, uključujući i hiljade Jevreja.

"Ne smije se dopustiti da se na bilo koji način glorifikuju zločinci koji su bili umiješani u Holokaust", zaključila je ruska političarka.