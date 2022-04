Na početku ruske ofanzive, oni su dali podatke Ukrajincima o tome gde i kada će pasti ruske bombe.

Izvor: Profimedia

Na početku ruske ofanzive, Sjedinjene Države su ukrajinskim snagama pružile tačne i sveobuhvatne obaveštajne podatke o tome kada i gde će pasti ruske rakete i bombe, omogućavajući Ukrajini da premesti svoju protivvazdušnu odbranu i avione na bezbedno, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici za NBC Njuz.

Razmena obaveštajnih podataka je takođe omogućila Ukrajini da sruši ruski transportni avion sa stotinama ruskih vojnika prvog dana rata i da odbije ruski napad na aerodrom Gostomel kod Kijeva, otkrili su oni.

Prema američkim zvaničnicima, ovo je masovna operacija razmene obaveštajnih podataka bez presedana sa partnerom koji nije članica NATO-a, i kažu da je odigrala ključnu ulogu u dosadašnjem uspehu Ukrajine protiv veće i bolje opremljene ruske vojske, piše NBC Njuz.

Neprijavljene informacije o vazdušnim odbrambenim i transportnim avionima dokaz su da zvaničnici kažu da su obaveštajni podaci američkih obaveštajnih agencija i Pentagona bili važan faktor u pomaganju Ukrajini da osujeti napore Rusije da okupira veći deo zemlje.

"Od samog početka smo bili izuzetno posvećeni razmeni strateških i efikasnih obaveštajnih podataka sa Ukrajinom. To je bilo značajno na taktičkom i strateškom nivou", rekao je jedan zvaničnik.

Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće naveo je u saopštenju da se Ukrajincima redovno šalju detaljni, blagovremeni obaveštajni podaci o situaciji na bojnom polju kako bi im se pomoglo u odbrani od ruske agresije, i rekao da će to nastaviti da čini.

NBC Njuz ističe da nije obelodanio nikakve konkretne informacije o razmeni obaveštajnih podataka na zahtev američkih vojnih i obaveštajnih zvaničnika, koji tvrde da bi izveštavanje o tome pomoglo Rusima da blokiraju važne izvore informacija.

"Distribuirano je mnogo obaveštajnih podataka u realnom vremenu koji su mogli da pomognu Ukrajincima da pucaju na ruske vojne ciljeve", rekao je bivši visoki obaveštajni zvaničnik upoznat sa situacijom.

Informacija uključuje komercijalne satelitske snimke, ali i dosta drugih podataka, na primer, informacije o tome gde su aktivne pojedine ruske jedinice. Uz pomoć američkih obaveštajnih službi, Ukrajina skoro svakodnevno nastavlja da premešta PVO i letelice, što je jedan od razloga zašto Rusija nije uspela da dominira vazdušnim prostorom. U nekim slučajevima, Ukrajina je na vreme premestila sisteme protivvazdušne odbrane ili avione, rekli su zvaničnici.

"Ovo je u velikoj meri uticalo na sposobnosti ruske vojske na terenu", rekao je jedan američki zvaničnik.

Američko-ukrajinska saradnja počela je od ruske okupacije Krima 2014. godine, ali je Bajdenova administracija pojačala saradnju nekoliko nedelja pre invazije, kada je američki vojni tim posetio Ukrajinu da proceni stanje ukrajinske protivvazdušne odbrane.

Amerikanci su uputili Ukrajincima detaljne savete kako da rasture svoju protivvazdušnu odbranu, što je, prema rečima američkih zvaničnika, pomoglo Ukrajini da spreči Rusiju da preuzme kontrolu nad vazdušnim prostorom.

Nakon početka invazije, advokati američke odbrambene i obaveštajne birokratije nametnuli su smernice koje su u nekim slučajevima ograničavale razmenu informacija koje bi omogućile smrtonosne udarce ruskoj vojsci. Kako je ruska ofanziva napredovala pod pritiskom Kongresa, sve prepreke su uklonjene, kažu zvaničnici.

Ranije ovog meseca, na primer, direktor Nacionalne obaveštajne službe je povukao i "zamenio pismo kojim se zabranjuje razmena obaveštajnih podataka koja bi omogućila povratak osvojene teritorije ili pomogla ukrajinskim napadima na Krimu ili Donbasu", rekli su oni.

I pre toga SAD su Ukrajini davale pravovremene informacije, koje su joj omogućile da efikasnije gađa ruske ciljeve.

Ukrajinske snage su koristile određene koordinate koje su dobile od Sjedinjenih Država da usmere vatru na ruske položaje i letelice, rekli su zvaničnici za NBC Njuz.

Najraniji uspesi ukrajinske vojske pomogli su da se osujeti ruski vazdušni napad na aerodrom Gostomel kod Kijeva. Rusi su planirali da iskrcaju veliki broj trupa i tehnike u Gostomelu u regionu u blizini ukrajinske prestonice. Rusi su neko vreme kontrolisali strateški važan aerodrom, ali nikada nisu imali dovoljno kontrole da isporuče još vojne opreme. Taj neuspeh je značajno uticao na bitku za Kijev, kažu američki zvaničnici.

CIA je takođe značajan izvor resursa za prikupljanje obaveštajnih podataka za zaštitu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog. Agencija Ukrajincima daje savete kako da najefikasnije promene svoju lokaciju, a da ne budu zajedno sa svim članovima komandnog lanca i više, rekao je američki zvaničnik.

"Rekao bih da je ono što smo uspeli da uradimo bilo revolucionarno", rekao je prošlog meseca u Kongresu general-potpukovnik Skot Berijer, šef Odbrambene obaveštajne agencije.

Direktor CIA Vilijam Berns govorio je prošlog meseca u Kongresu o sastanku sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim u januaru u Kijevu.

"Predali smo mu obaveštajne podatke koje smo tada imali, a govorimo o zapanjujućim i zanimljivim detaljima ruskog plana za Kijev. Nastavili smo da to radimo svakodnevno", rekao je Berns.

Portparolka Bele kuće Džen Psaki potvrdila je informacije o razmeni obaveštajnih podataka prošlog meseca na brifingu.

Američka vojska i CIA nastojale su da prodube odnose sa ukrajinskim kolegama nakon ruske aneksije Krima 2014. godine. CIA je prvo pomogla ukrajinskim zvaničnicima da se otarase ruskih špijuna, a zatim je obezbedila obuku i smernice njihovoj vojsci i obaveštajnim službama.

"Američki i ukrajinski obaveštajci uspostavili su veoma jake odnose u proteklih osam godina, rekao je zvaničnik, dodajući da SAD imaju dovoljno poverenja u Ukrajinu da im daju informacije o raspoređivanju ruskih trupa u realnom vremenu."

"Predznanje koje smo imali o planovima i namerama Rusije pokazuje da su naši obaveštajni podaci o ukupnoj situaciji bili veoma solidni", rekao je Džon Meklaflin, bivši vršilac dužnosti direktora CIA.

"Dakle, logično, ako iskreno želimo da pobede, kao što smo javno rekli, to znači da ćemo im poslati podatke iz obaveštajnih operacija. To je u stilu: evo šta znamo, nije važno kako to znamo."

Jedan zapadni obaveštajac je istakao da nije presudna samo inteligencija, već i veština Ukrajinaca u njenom korišćenju. Isti izvor je rekao da su se Ukrajinci okretno i hrabro borili protiv Rusa, a kada su dobili korisne obaveštajne podatke krenuli su u akciju zapanjujućom brzinom. Meklaflin je rekao da su Ukrajinci pametno koristili takozvane obaveštajne podatke otvorenog koda – komercijalne satelitske snimke i presretnute razgovore.

Izvor blizak ukrajinskoj vladi kratko je prokomentarisao da je razmena obaveštajnih podataka sa Sjedinjenim Državama poboljšana ne ulazeći u detalje.