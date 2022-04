Brojni uništeni ruski tenkovi širom Ukrajine su pokazatelji da ruska invazija ne ide po planu, a stručnjaci su došli do zaključka kakva ozbiljna mana se krije u njihovim tenkovima.

Izvor: Profimedia

Više stotina ruskih tenkova uništeno je od starta invazije na Ukrajinu koja je počela 24. februara. Britanski ministar odbrane, Ben Volas, smatra da tačna cifra uništenih ruskih tenkova iznosi 580! No, problemi Rusije su daleko veći od samog broja izgubljenih tenkova. Analizirajući frontove širom Ukrajine, vojni stručnjaci smatraju da ruski tenkovi pate od velike mane koju imaju u sebi. U pitanju je skladište municije u samom tenku.

"Druge sile znaju za tu manu decenijama unazad, a Moskva je trebala da to pretpostavi i da ispravi kako bi poboljšala efektnost svojih tenkova", tvrde vojni eksperti.

Za razliku od tenkova koje imaju SAD, Velika Britanija, Francuska i Nemačka, ruski tenkovi drže tenkovske granate unutar same kupole. To ih čini veoma ranjivim jer čak i indirektan pogodak u kupolu može da izazove lančanu reakciju nakon koje dolazi do eksplozije kompletne municije a samim tim i tenka. Ruski tenkovi u sebi mogu nositi do 40 granata.

"Kod ruskih tenkova primećujemo veliku manu u samom dizajnu. Svaki pogodak inicira zapaljenje municije koja prouzrokuje veliku eksploziju nakon koje kupola otpada sa tenka", izjavio je Sem Bendet, savetnik na ruskim studijama u Centru za američku bezbednost.

Slično mišljenje deli i bivši britanski oficir i vojni analitičar, Nikolas Dramond.

"Ova mana znači da se tenkovska posada, koja je obično sačinjena od tri čoveka, oseća kao glineni golub. Ako nakon eksplozije ne napuste tenk istog trenutka, mrtvi su", rekao je Dramond.

Dramond je dao primer protivvazdušnog borbenog vozila BMD-4 čija posada broji tri člana, a može da preveze još pet vojnika, i izjavio da je BMD-4 vozilo pokretni kovčeg koji jednom raketom biva uništen.

Ova "fatalna" mana već dugo muči Ruse koji očito nisu pronašli rešenje. NATO je svestan ovoga još od Zalivskog rata protiv Iraka 1991. i 2003. godine kada je iračka vojska koristila ruske tenkove T-72 koji imaju isti problem kao i današnji ruski tenkovi koji se koriste u Ukrajini. Jedna protivtenkovska raketa bila je dovoljna da kupola otpadne sa tenka usled eksplozije i cela posada bi stradala kao i tenk.

"Rusija nije naučila lekciju iz Iraka i istu grešku sada proživljavaju sa sistemom koji automatski ubacuje novu granatu u top na kupoli. T-90 serija tenkova donela je unapređenje u vidu oklopa ali sistem ubacivanja nove granate je ostao isti te su ti tenkovi ostali na istom nivou zapravo", zaključio je Drumond.

Postoji i druga škola mišljenja koja tvrdi da takav sistem ima i svojih prednosti.

"Rusija je odabrala takav sistem za tenkove da bi tenkovi bili lakši i pokretljiviji pa samim tim otežavaju neprijatelju da ih pogodi. NATO sile su pažjivo hvatale beleške tokom Zalivskog rata i shvatile su da municija mora da se odvoji od kupole radi zaštite posade kao i samog tenka", izjavio je Bendet.

SAD su razvile protivvazdušno oklopno vozilo "Strajker" nakon rata u Iraku.

"Kupola na ovom vozilu je odvojena od vozila. Municija je unutar kupole i nema dodirnih tačaka sa vozilom. Ako se kupola zapali, vozilo i posada u njemu ostaju netaknuti. Vrlo lukav dizajn. Američki tenkovi poput M1 Abramsa imaju posadu od četiri člana i četvrti čovek u tenku zaduđen je za granate koje stoje u zasebnoj pregradi u vozilu. On ih odatle prebacuje do topa. Pregrada ima vrata koja se otvaraju i zatvaraju između svakog ispaljenog hica tako da, ako je tenk pogođen, vrata ostaju zatvorena i granate se ne mogu zapaliti i inicirati eksploziju tenka", rekao je Bendet.

I dalje je nepoznat tačan broj uništenih ruskih tenkova. "Oryx", sistem veštačke inteligencije koji prati dešavanja u Ukrajini izbacio je podatak 28. aprila da je uništeno najmanje 300 ruskih tenkova, kao i da je 279 tenkova ozbiljno oštećeno, napušteno ili zaplenjeno. Ovaj sajt može da izbroji tenkove samo tamo gde ima satelitske snimke. Stručnjaci tvrde da je pravi broj mnogo veći.

Britanski sekretar Ministarstva odbrane tvrdi da je stradalo više od 15.000 vojnika koji su bili obučavani za rad u tenku.

"Teško je reći koja je prava cifra uništenih tenkova ali veliki gubici su i u tenkovskom osoblju. Treniranje jedne posade za tenk traje barem godinu dana. Za Rusiju koja ima problem sa samim tenkovima, a onda i sa posadom - ti gubici su prosto nenadoknadivi", izjavio je Aleski Roinila, bivši tenkista u finskoj vojsci.