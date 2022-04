Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi podržao je u utorak aktuelnog predsednika Francuske Emanuela Makrona uoči drugog kruga predsedničkih izbora u Francuskoj.

Izvor: YouTube/Printscreen/Public Sénat/BFMTV

Kako navodi Rojters, Sarkozijeva podrška sigurno će pomoći aktuelanom francuskom predsedniku da privuče glasače koji su podržali konzervativku Valeri Pekres u prvom krugu glasanja, ali bi mogla da odvrati levo orijentisane birače.

"Glasaću za Emanuela Makrona jer mislim da on ima neophodno iskustvo dok se suočavamo sa dubokom međunarodnom krizom, složenijom nego ikad", napisao je Sarkozi u objavi na društvenim mrežama.

Makron se u drugom krugu glasanja bori da ubedi glasače radničke klase da glasaju za njega, a ne za kandidatkinju krajnje desnice Marin Le Pen. U Makronovom taboru, međutim, ima onih koji strahuju da bi podrška Sarkozija mogla da dovede do apstinencije dela glasača.

"On je ugledna ličnost desnice, ali ne jednoglasno i ostaje bauk za levicu", upozorio je bivši ministar socijalista koji se pridružio Makronovom taboru i razgovarao za Rojters pod uslovom da ostane anoniman.

Prema navodima izvora, Sarkozi i Makron su se zbližili u poslednjih pet godina, a predsednik je često pozivao svog prethodnika u Jelisejsku palatu na večere.

To je podstaklo mnoge u Makronovom taboru da spekulišu da je Sarkozi pripremao teren za savez između stranke desnog centra Republikanci i Makronove stranke Republika u pokretu.

"Mislim da će njihova partija nestati. Biće to dugo i bolno, ali će doći do reorganizacije i neki će nam se pridružiti u nekoj vrsti koalicije po određenim pitanjima", rekao je za Rojters izvor iz Makronove stranke

Rojters prenosi da je Sarkozi u današnjoj objavi izgleda upravo na to i mislio kada je napisao da počinje nova era, koja će zahtevati duboke promene.

Podsetimo, bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi osuđen je prošle godine na tri godine zatvora zbog korupcije i trgovine uticajem. Odlukom suda, on je osuđen na jednogodišnji zatvor uz dve godine uslovne kazne. Na istu kaznu osuđen je i njegov bivši advokat Tijeri Erzog. On je Proglašen je krivim za pokušaj podmićivanja sudije nudeći mu prestižni posao u zamenu za informacije o pravnom postupku koji se ticao njegove stranke. Sarkozi koji je bio predsednik od 2007. do 2012, čvrsto je demantovao sve navode za vreme desetodnevnog suđenja krajem prošle godine, prenosi BBC.