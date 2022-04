Snage samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, na istoku Ukrajine, u potpunosti učestvuju u ofanzivi Kremlja 24. februara.

Lider proruskih separatista u Donjecku rekao je da su njegove snage u potpunosti zauzele lučku zonu strateški važnog grada Marijupolja, na jugoistoku Ukrajine, koji je pod opsadom više od mesec dana.

"Što se tiče luke u Marijupolju, ona je već pod našom kontrolom", rekao je Denis Pušilin u direktnom izveštaju za rusku mrežu Pervij kanal.

Predstavnik separatističke vojske Eduard Basurin rekao je, prenosi agencija Ria Novosti, da se ostatak ukrajinskih branitelja sada ukopao u fabrikama, odnosno napravili su baze u Azovstalju i Azovmašu. Basurin je u ponedeljak ujutro rekao da su zauzeli 80 odsto lučke zone. Snage samoproglašenih republika Donjeck i Lugansk, na istoku Ukrajine, u potpunosti učestvuju u ofanzivi Kremlja 24. februara.

Grad je pod opsadom

Ruska vojska i separatisti više od mesec dana opsedaju Marijupolj na obali Azovskog mora, gde se suočavaju sa žestokim otporom, uprkos "snažnim artiljerijskim napadima i katastrofalnoj humanitarnoj situaciji". Jedan od najvećih džepova ukrajinskog otpora je u ogromnoj metalurškoj fabrici Azovstal, koja gleda na luku Marijupolj.

Lider separatista Denis Pušilin, rekao je u ponedeljak da će njegove snage pojačati napore da okupiraju ceo ukrajinski region Donjecka.

"Operacija će se pojačati, jer što više otežemo, to više pati civilno stanovništvo koje je talac ove situacije", rekao je on na konferenciji za novinare u Donjecku, velikom gradu koji je od 2014. godine u rukama separatista.

On je rekao i da se hiljade ukrajinskih vojnika i dalje bore u naselju gde se nalazi fabrika Azovstal. "Naši izveštaji pominju broj od 1.500 do 3.000 ljudi", rekao je on.