Izvor: Profimedia

Predsednik Vladimir Zelenski prokomentarisao je zločine ruske vojske u Buči. Zelenski je govorio o tragediji u Buči u okviru programa 60 minuta na američkom TV kanalu CBS. "Smrt. Samo smrt", rekao je Zelenski na pitanje šta je video u Buči posle okupacije.

Zelenski je rekao da je kao predsednik video mnoge tragedije, uključujući poplavu, pad iranskog aviona u januaru 2020. i pandemiju korona virusa. "Sve sam video, ali u svemu je bilo života. Jer sam video ljude kako se bore", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, posle poplava ljudi su ostali bez krova nad glavom, ali su čak i u šali razgovarali sa njim. Kako je primetio, to je bio život. Što se tiče Buče, kaže da je "smrt bila tamo". Zelenski je rekao da u Buči nije bilo ljudi nakon što su se ruske trupe povukle.

"Zamislite da dođete u grad duhova... Zato što je tamo živelo desetine hiljada ljudi. To je mali grad u Ukrajini", rekao je on. Zelenski je rekao da je u gradu, kada je stigao, samo 300 ljudi čekalo u redu za humanitarnu pomoć.

"Zamislite desetine hiljada ljudi, ali vidite 300. Vidite smrt jer su ulice prazne, spaljena ruska oprema, ukrajinski... Obični automobili običnih ljudi. I ulice gde je ova smrt", rekao je Zelenski. Rekao je i da je u Buči video mnogo ljudskih tela na ulicama i u dvorištima kuća.

"Izgleda zastrašujuće. To je smrt. Nema zvuka. To jest, nema zvuka na ulici na koji smo navikli. Automobili ne idu, deca ne viče", zaključio je on.