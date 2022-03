Predsjednik Ukrajine objavio da je razgovarao sa predsjednikom SAD Džoom Bajdenom.

Izvor: YouTube/printscreen/RT/Profimedia

Američki predsjednik Džo Bajden rekao je da će SAD ukinuti Rusiji status "trajnih normalnih trgovinskih odnosa“ kako bi kaznili Moskvu zbog njene invazije na Ukrajinu.

Promjena, za koju kaže da se preduzima zajedno sa potezima američkih saveznika, otvoriće put SAD da uvedu carine na široku lepezu ruske robe, pojačavajući pritisak na ekonomiju na ivici duboke recesije. On kaže da sveukupnost sankcija i kontrole izvoza "slama" rusku ekonomiju.

"Nastavićemo da pritiskamo Putina“, kaže on i dodaje: "On je agresor, on mora da plati cijenu".

On takođe kaže da će Rusija "platiti veliku cijenu" ako upotrijebi hemijsko oružje.

Predsjednik SAD Džo Bajden rekao je da je danas rekao predsjedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom jednu stvar.

"Rekao sam mu, kao i svaki put kada smo razgovarali, da Sjedinjene Države stoje uz narod Ukrajine i da se hrabro bore da brane svoju zemlju, i to čine. Dok Putin nastavlja svoj nemilosrdni napad, Sjedinjene Države i saveznici i partneri nastavljaju da rade u korak kako bi pojačali ekonomske pritiske na Putina i dodatno izolovali Rusiju na globalnoj sceni. Kasnije danas, zajedno sa drugim saveznicima u NATO-u i G7, Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i Evropska unija, zajedno ćemo najaviti nekoliko novih koraka da stisnemo Putina i da ga još više smatramo odgovornim za njegovu agresiju na Ukrajinu, rekao je Bajden prilikom obraćanja u Bijeloj kući, gdje je saopštio i da se Rusiji ukida status povlašćene nacije.

On je rekao da će nove sankcije biti uvedene ruskim oligarsima.

Podsjetimo, predsjednik Ukrajine objavio da je razgovarao sa predsjednikom SAD Džoom Bajdenom. Kako je naveo Zelenski, Bajdena je izvijestio o situaciji na terenu.

"Informisao sam ga o zločinima koje Rusija čini protiv civila. Dogovorili smo dalje korake da se pomogne odbrana Ukrajine i pojačaju sankcije Moskvi", naveo je Zelenski.