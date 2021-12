Kriptovalute čija vrednost brzo raste mogu predstavljati opasnost za postojeći finansijski sistem, rekao je visoki zvaničnik Banke Engleske za "Bi-Bi-Si".

Iako se veliki deo imovine britanskih domaćinstava trenutno ne čuva u digitalnoj valuti kao što je bitkoin, one postaju sve više uobičajene, rekao je zamenik guvernera banke Ser Džon Kunlif. "Ako bi njihova vrednost naglo pala, to bi moglo da ima štetni efekat", rekao je on.