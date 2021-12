Neslavan niz se nastavlja, jer je VulcanForge već treća kripto kompanija pogođena snažnim hakerskim napadom - ukupna šteta prevazilazi neverovatnih 400 miliona dolara!

Decembar je loš mesec za kompanije koje se bave kriptovalutama - zabeležen je i treći hakerski napad, snažan i uspešan, a tek smo na polovini meseca!

Tako je u poslednjem ozvaničenom napadu na kompanije koje se bave kriptovalutama ukradeno više od 135 miliona dolara, i to od korisnika blockchain gaming kompanije VulcanForge.

Napad je potvrdila sama VulcanForge kompanija, koja je objasnila da su hakeri "otvorili" 96 kripto novčanika iz kojih su ukrali preko 4,5 miliona PYR novčića, koji se koriste u VulcanForge sistemu.

Ova kompanija bavi se razvojem igara, a najpoznatija je VulcanVerse, opisana kao MMORPG i igre kartama, Berserk, a kao i mnoge gejming kompanije danas i ova kroz oba naslova nudi kupovinu NFT potpisanih dodataka, koji se plaćaju PYR valutom.

Nažalost u kripto igri kompromitovanje nečijeg privatnog ključa je definitivno game over…

VulcanForge zaposleni svesni su ogromne štete koja je nastala hakerskom krađom, pa su u tom maniru i postavili svoja zvanična saopštenja na sajt kompanije i društvene mreže Twitter i Discord - "Znamo da vam nikakve naše reči sada ne mogu pomoći, vrlo smo svesni toga".

Uz to savetovali su svim korisnicima da zamene Venly novčanik (wallet) nekim drugim, Metamask novčanikom, recimo i dodali da će ukradena sredstva nekad biti vraćena oštećenim korisnicima, jednom kad VulcanForge otkrije kako je do pljačke došlo - "Ukradeno je preko 4,5 miliona PYR-a i jednostavno ne znamo kako je do toga došlo", stoji još u saopštenju.

Nažalost, pljačke i hakerske prevare u vezi sa kriptovalutama se nastavljaju, a pre manje od nedelju dana od ovog napada, opljačkana je i kriptomenjačnica, koja je tvrdila da je najbezbednija, a iz koje je "isparilo" više od 200 miliona dolara. U još jednoj pljački na sličan način su ukradene kriptovalute, pa je tokom decembra u tri odvojena napada ukradeno preko 400 miliona dolara u kriptovalutama!

S obzirom da niko ne može da vas zaštiti važno je da vi sami preduzmete sve korake zaštite i pripazite kako rukujete svojim kriptovalutama i njihovim novčanicima, očigledno nije bezbedno…