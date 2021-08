Nikšićka Željezara koja se nalazi u vlasništvu turske kompanije Tosjali Holding, mogla bi da dobije novog vlasnika. To je Vijestima saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Izvor: Mondo/Ana Božović

”Na posljednjem sastanku predstavnici menadžmenta Tosjali holdinga obavijestili su Vladu Crne Gore da postoji interesovanje dva investitora iz Poljske i Slovačke, te da komunikaciju sa njima obavljaju pravni zastupnici matične kompanije iz Beograda”, kazali su Vijestima iz resornog ministarstva.

U Željezari Tosčelik proizvodnja je obustavljena krajem marta po odluci poslovodstva zbog nerentabilne proizvodnje i nepovoljnih uslova na tržištu. Radnici se nalaze na plaćenom odsustvu od 90 odsto, što je dogovor ministra ekonomskog razvoja Jakova Milatovića i turskog vlasnika koji je prihvatio da prvobitnu odluku o umanjenju primanja zaposlenima od 30 odsto preinači, naglašavaju Vijesti.

Na posljednjem sastanku predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja, izvršnog direktora Željezare Tosčelik, Erkuta Alkaja, i Sindikata fabrike predloženo je da se proizvodnja organizuje do 5. oktobra, ali je turski vlasnik najavio da će mašine pokrenuti mjesec ranije. Iako se 5. septembar bliži, još nije izvjesno kada će proizvodnja početi u nekadašnjem industrijskom gigantu koji je krajem prošle godine imao nagomilane gubitke od oko 48 miliona eura.

Turski vlasnik je tražio da mu država obezbijedi pomoć od oko šest miliona eura za pokretanje proizvodnje, što je za Vladu, “uzimajući u obzir opšte zabrane u smislu dodjele državne pomoći, kao i zabrane posebno za sektor čelika”, bilo neprihvatljivo, jer tražena pomoć “predstavlja direktna budžetska izdvajanja, olakšice i investiciona ulaganja, koja nisu u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći”.

”U cilju razmatranja eventualno dozvoljene pomoći Vlade, zatražene su dodatne informacije i procjene od menadžmenta kompanije, koje se odnose na utvrđivanje stvarnog stanja u fabrici. Do danas, na adresu Ministarstva ekonomskog razvoja nisu dostavljeni zatraženi podaci”, navodi se u odgovoru Vijestima.

Ministar Milatović, kako je saopšteno iz resornog ministarstva, inicirao je razgovore i sa zvaničnicima Vlade Republike Turske kako bi pokrenuo razgovore na temu poslovanja kompanije Tosčelik i mogućeg definisanja budućih planova.

”Vrlo je vjerovatno da će do tih razgovora doći u skorije vrijeme. U ovom momentu, u pogledu radnika, sačekaćemo krajnji epilog ove situacije, a nakon toga kao odgovorna Vlada, odredićemo se prema radnicima, zavisno od situacije u kojoj će se naći. Vlada će nastaviti da se bori za opstanak proizvodnje, kao i za status svakog radnika, kao najvažnijeg partnera u društvenoj proizvodnji”, poručili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja za Vijesti.

Predsjednik Sindikata Željezare Tosčelik Željko Rabrenović kazao je “Vijestima” da neizvjesnost radnika predugo traje i da se iz mjeseca u mjesec pitaju kada će i da li će proizvodnja uopšte početi, da li će narednog mjeseca primiti platu i da li je Biro rada sudbina koja ih čeka.

”Još nema odgovora ni sa jedne adrese, uvijek je sve pod znakom pitanja, u nekom smo magnovenju, tako da je ogorčenje radnika opravdano. Čisto sumnjam da će proizvodnja početi 5. septembra jer u fabrici nema sirovina, legura, ničeg potrebnog za proizvodnju. Nadam se da će Vlada u tom vremenskom periodu pronaći rješenje za Željezaru i da će posjeta predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana Crnoj Gori donijeti nešto novo. Željezara je sličnom posjetom naše delegacije Turskoj prodata turskom vlasniku. Koliko je to bilo pametno i uspješno vidimo danas, a najbolje to znaju radnici koji trpe devet godina. Vidjećemo hoće li ova posjeta uroditi plodom”, kazao je Rabrenović.

Erdogan je, podsjećamo, od danas u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.

Rabrenović je pozvao Vladu da se okrene radnicima i narodu i poručio da radnici neće dozvoliti da se stavi katanac na Željezaru.

”Sindikat i radnici neće mirno ćutati i gledati da ova fabrika propada i da niko ne radi ništa za nas zaposlene. Mi u tom slučaju imamo razrađen plan šta ćemo i kako ćemo, ali ne bih o tome sad govorio, jer suviše je rano za to. O tom potom”, poručio je Rabrenović za Vijesti.

Željezara je prodata iz stečaja 2012. godine a za njenu imovinu Tosčelik je platio 15,1 milion eura. Tada je novi vlasnik saopštio da ima ambiciozne planove za Željezaru - godišnju proizvodnja od oko 400 hiljada tona čelika, obrt vrijedan pola milijarde eura, investicije u iznosu od 35 miliona eura, i povećanje broja radnika na 550. Sve je ostalo na obećanjima. Obećali su i da će biti otvoreni za saradnju sa medijima, ali ni to obećanje nijesu ispunili pa na pitanja Vijesti, po ko zna koji put nijesu odgovorili.

Rabrenović: Premijeru nostalgija nije jača strana

Predsjednik Sindikata je zamjerio premijeru Zdravku Krivokapiću što prilikom radne posjete Nikšiću nije obišao Željezaru, Metalac, Rudnike boksita i druga preduzeća.

”To je čovjek koji je, kako je sam kazao, prvi radni angažman imao upravo u ovoj fabrici osamdesetih godina. Izgleda da mu nostalgija nije jača strana. Očigledno je da premijer ima važnijih obaveza od Željezare i zaposlenih. Vjerujemo da ima druge prioritete vezano za ustoličenje mitropolita, što bi u svakoj razvijenoj evropskoj državi bilo sporedno, jer je crkva odvojena od države, a kod nas je to iscenirani bezbjednosni rizik. Zamajavaju nas okupacijom stranih vojnika koje niko nije vidio, osim ako ne misle na turiste koji pune budžet našoj državi. Ako na njih misle, oni su, što se mene tiče, dobrodošli”, poručio je Rabrenović za Vijesti.

Vučinić: Ako ne krenu da rade 5. oktobra, sa proizvodnjom čelika je gotovo

Predsjednik Radničke partije Maksim Vučinić kazao je da najava posjete predsjednika Turske Erdogana koliko ohrabruje da će stvari sa Željezarom otići na bolje, toliko i izaziva strah šta će se desiti ako Željezaru ne posjete ili je ne spomenu kao kariku odnosa Crne Gore i Turske.

”Vlasnik Tosjali grupe Fuad Tosjali se više puta hvalio da je prijatelj sa predsjednikom Turske. Ako se stvari u Željezari ne poboljšaju nakon posjete Erdogana, to će biti pokazatelj ili da je Tosjali preuveličavao svoj odnos sa Erdoganom ili da je crnogorska spoljna politika još jednom doživjela krah”, stoji u Vučinićevom saopštenju dostavljenom Vijestima.

Kako je naveo, ambasadorka Turske, Songul Ozan, najavila je ostanak Toščelika u Crnoj Gori, ali nakon te njene izjave nikakvih konkretnijih najava nije bilo.

”Da li to znači da će Tosčelik da se ponaša kao Uniprom u Rudnicima boksita ili u KAP-u i da će i oni da primjene raub sistem i pretvaranje fabrike u sekundarnu sirovinu i prazne hale za iznajmljivanje magacinskog prostora? Od najavljenog početka proizvodnje u Željezari za 5. septembra nema ništa. Tosčelik će nastaviti da daje radnicma plaćeno odsustvo u iznosu od 90% zarade do 5. oktobra. Ako se ni tada ne nastavi sa proizvodnjom u Željezari, to će značiti da je sa proizvodnjom čelika u Crnoj Gori gotovo. Ispred koje institucije će onda da protestuju radnici? Bivša Vlada Igora Lukšića je davno završila svoj mandat, a sadašnja država nema ni promil vlasništva u Željezari”, zaključio je Vučinić za Vijesti.