Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić kazao je da su pri kraju građevinski radovi na prioritetnoj dionici auto-puta te da će tom dinamikom ići do kraja novembra, za kada je planiran završetak radova.

Izvor: Vlada Crne Gore/Z.Đurić

Prioritet je, kako kaže, bio da radovi budu kvalitetni da imamo dobar održiv i kvalitetan auto-put.

“Rokovi jesu važni, ali ne bih da prejudiciram za bilo kakvo kašnjenje. Mi smo zatekli sve sa dvije godine kašnjenja i mjesec prije ili kasnije u ovoj fazi nam ne znači toliko koliko da dobijemo jedan dobar i bezbjedan auto-put”, saopštio je Bojanić i dodao da francuska kompanija procjenjuje kvalitet radova.

Naveo je da su svjesni da ova dionica ne znači mnogo, jer ima ograničen efekat te da je auto-put potrebno nastaviti, kako bi se Luka Bar povezala sa Jugoističnom Evropom.

Nije imao podatak koliko će tačno da iznosi putarina.

“Neka procjena je da će to biti od tri do tri i po eura, je neka procjena”, kazao je Bojanić i dodao da će otplata auto-puta od same putarine ići jako teško.

Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović očekuje od izvođača da što je moguće brže završe radove, ne na uštrb kvaliteta.

Saopštio je i da je to previše zahtjevan posao za Crnu Goru koji je koštao puno i od kojeg se očekuje puno.

"Bez dobrih puteva i dobre infrastrukture zemlja će kaskati u odnosu na konkurenciju. Treba da djelujemo brže i da u narednoj godini predvidimo dobre kapitalne investicije i da zemlja nastavi da se uvezuje", poručio je Abazović.