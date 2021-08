Biti energetski bogat, znači biti ekonomski moćan.

Izvor: Vlada Crne Gore /Đorđe Cmiljanić

Važno je sve projekte u potpunosti pripremiti po standardima koje diktira EU, da se ne bi dešavalo da postoji obezbjeđena kreditna linija, a nema spremnih projekata. Novca će uvijek biti za prave projekte u oblasti zelene energetike, saopštio je premijer Zdravko Krivokapić prilikom radne posjete Elektroprivredi Crne Gore (EPCG), gdje održao sastanak sa sa predstavnicima ove kompanije, saopšteno je iz Kabineta Krivokapića.

Kako su naveli, zajedno sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandrom Stijovićem, predsjednik Vlade sastao se juče u Nikšiću sa predsjednikom Borda direktora Elektroprivrede Milutinom Đukanovićem, izvršnim direktorom Elektroprivrede Nikolom Rovčaninom, izvršnim rukovodiocem FC Proizvodnja Bojanom Đordanom i generalnim finansijskim direktorom Mirom Vračarem. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević.

Krivokapić je istakao značaj koji EPCG ima za sveukupni razvoj Crne Gore, te da je Vlada spremna da podrži sve projekte u oblasti energetike, jer je električna energija proizvod koji je tražen i ima svoju budućnost.

On je ukazao na postojanje sasvim dovoljnih pretpostavki da se realizuje investiranje u oblasti energetike i na sjeveru i na jugu Crne Gore, gdje bi se instaliranjem vjetro i solarnih elektrana postigao i ekonomski balans koji trenutno ne postoji između ove dvije regije.

Napominju da je premijer naglasio da ne treba gajiti iluziju i širiti lažne nade da će dugo još nakon 2030. godine biti isplativo proizvoditi električnu energiju u termoelektranama, zato je potrebno što prije krenuti u realizaciju svih energetskih rješenja koja bi zamijenila proizvodnju električne energije u količini za koju je sada zadužena Termoelektrana Pljevlja.

„Gasovod jadransko – jonskim putem, pa i onaj koji bi od Prijepolja išao preko Pljevalja, gasna elektrana u zaleđu Bara, samo su neka od rješenja u koja moramo ući. Moramo napraviti viševarijantni energetski sistem i nemamo vremena za gubljenje“, poručio je Krivokapić.

Predsjednik Borda direktora EPCG Milutin Đukanović, katastrofalnim je označio stanje u kojem je novo rukovodstvo zateklo ovu kompaniju.

„Pravo je čudo kako su prethodna uprava i vlast uspjeli da sruše kult rada i da ne iskoriste nevjerovatne potencijale. Bez obzira na nanesenu štetu, mi ćemo ostvariti visoka očekivanja. Iskreno mislim da uz zelenu transformaciju, možemo da budemo lokomotiva razvoja svih ostalih privrednih segmenata u Crnoj Gori“, rekao je Đukanović.

Đukanović je istakao visoku društvenu odgovornost koju je pokazala nova uprava EPCG koja je odmah po stupanju na funkciju, dobit firme iz 2020. godine stavila na raspolaganje u državni budžet, te da iz društveno korektnog odnosa, takođe nisu željeli da dovode u pitanje socijalnu sigurnost građana koji imaju dugovanja po osnovu utroška električne energije.

Đukanović je naglasio da je, u funkciji što efikasnijeg donošenja i realizovanja projekata u elektroenergetskom sektoru, EPCG formirala multidisciplinarnu Komisiju, jer se radi o složenim i skupim investicijama.

„Pohvaliću se da smo za projekte Solari 3000+ i Solari 500 + već nakon dva mjeseca raspisali javni poziv za finansiranje projekata ukupne vrijednosti od oko 30 miliona evra. Već je osam finansijskih institucija izrazilo interesovanje za finansiranje ovih projekata. Obilježili smo veliki broj lokacija koje smo planirali za izgradnju solarnih elektrana i vjektroelektrana, u septembru očekujemo početak radova na vjektroelektrani Gvozd, proizvodnog kapaciteta od preko 50 megavata, do kraja oktobra očekujemo da ćemo završiti redigovani projekat za HE Komarnica, sa Republikom Srpskom se razgovaralo o kompnezaciji za Bilećko jezero i HE Sutorina“, poručio je Đukanović.

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore Nikola Rovčanin istakao je da je novi menadžment kompanije za protekla četiri mjeseca uspio da popravi imidž kompanije ne samo iz finansijskog ugla gledano, već i iz perspektive potrošača, te da su se zarad novog načina upravljanja, unaprijed odrekli otpremnina i mnogih pripadajućih im privilegija.

„Pokazali smo visoku društvenu odgovornost. Finansirajući asfaltiranje mnogih lokalnih puteva i pomažući ustanove zdravstvenog sistema, vraćamo dug prema zdravstvu i infrastrukturi i trudimo se da Crna Gora bude zdravija i ljepša. Brojne su sportske organizacije u Crnoj Gori čiji smo sponzori i finansijeri“, kazao je Rovčanin.

Ministar Stijović, govorio je o rješavanju problema oko Bilećkog jezera, čijih se 24 odsto sliva nalazi na teritoriji Crne Gore, a ostalim dijelom u Republici Srpskoj, kao i o poribljavanju nikšićkih akumulacionih jezera koje bi trebalo da se odvija u saradnji između resornog Ministarstva, Opštine Nikšić i Elektroprivrede Crne Gore.

Glavni finansijski direktor EPCG Miro Vračar, upoznao je Krivokapića sa iznosima dugovanja koja budžetski potrošači imaju prema EPCG, ali i sa dugom u iznosu od 13,5 milona evra koji je napravila firma Montenegrobonus, a prethodna Vlada dug preuzela na sebe i aneksom ugovora prolongirala otplatu ovog duga do 2026. godine.

“Vračar, očekuje od aktuelnog ministra finansija da će ovo i slična budžetska dugovanja biti što prije riješena u korist EPCG, kako bi kompanija dobila potreban finansijski input koji bi joj omogućio da do kraja sprovede ambiciozne planove novog menadžmenta”, zaključuje se u saopštenju.