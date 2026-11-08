Iz Udruženja mljekara podsjećaju da cijene ovih proizvoda nijesu mijenjane od 2022. godine. U međuvremenu je, prema njihovim podacima, do kraja septembra 2026. godine kumulativna inflacija dostigla 18,42 odsto.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Cijene jogurta, kisjelog mlijeka i pavlake domaćih proizvođača od ponedjeljka, 9. novembra, biće povećane u prosjeku za oko 8,5 odsto. Iz Udruženja mljekara Crne Gore objašnjavaju da je korekcija posljedica rasta troškova poslovanja i inflacije, te da nije povezana sa najavljenim povećanjem minimalnih zarada.

Kako prenose Vijesti, nove cjenovnike trgovačkim lancima dostavile su tri najveće domaće mljekare – „Lazine“, „Nika“ i „Srna“. Poskupljenje će obuhvatiti fermentisane mliječne proizvode, dok će cijena pasterizovanog mlijeka ostati nepromijenjena.

Iz Udruženja mljekara podsjećaju da cijene ovih proizvoda nijesu mijenjane od 2022. godine. U međuvremenu je, prema njihovim podacima, do kraja septembra 2026. godine kumulativna inflacija dostigla 18,42 odsto.

„Posljednja korekcija cijena svih vrsta fermentisanih proizvoda urađena je 2022. godine. Od posljednje korekcije do kraja septembra 2026. evidentirana je kumulativna stopa inflacije od 18,42 odsto“, navode iz Udruženja.

Ističu da je najavljeno povećanje od približno 8,5 odsto znatno manje od ukupnog rasta inflacije u protekle četiri godine.

„Najavljeno povećanje cijene nema veze sa ‘Euro modelom’, već predstavlja pokušaj praćenja inflatornih tokova u posljednje četiri godine, pri čemu se i dalje značajno zaostaje za pomenutom stopom inflacije od 18,42 odsto“, poručuju iz Udruženja.

Najava novih cijena dolazi u trenutku pojačanih nesuglasica između domaćih proizvođača i velikih trgovinskih lanaca zbog uslova nabavke i rasta troškova proizvodnje.

Naime, dva od četiri velika trgovačka lanca nedavno su proizvođačima iz mljekarske, pekarske i mesne industrije uputila dopise u kojima su ih obavijestila da neće prihvatati povećanje nabavnih cijena, bez obzira na promjene troškova poslovanja.

Trgovci su, kako je navedeno, upozorili da bi proizvodi kompanija koje budu insistirale na novim nabavnim cijenama mogli biti povučeni sa njihovih polica.

Tako će od 9. novembra potrošači više plaćati jogurt, kisjelo mlijeko i pavlaku domaće proizvodnje, dok cijena pasterizovanog mlijeka ostaje ista. Ostaje da se vidi kako će najavljeno poskupljenje uticati na odnose proizvođača i trgovinskih lanaca, ali i na konačne cijene u maloprodaji.