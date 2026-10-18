Troškovi poslovanja dostigli su 2,54 miliona eura, dok su izdaci za zarade iznosili 2,87 miliona eura. Troškovi zaposlenih povećani su za približno 140 hiljada eura u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvor: MONDO/Mladen Stojović

Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) zabilježio je u drugom kvartalu ove godine gubitak od milion eura, što je za 300 hiljada eura lošiji rezultat nego u istom periodu prošle godine. Time je ukupan akumulirani gubitak državne kompanije dostigao 26 miliona eura, prenosi Dan.

Prema finansijskim izvještajima, ŽPCG je za prvih šest mjeseci ostvario 1,75 miliona eura prihoda od prodaje, odnosno oko 55 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine. S druge strane, ostali prihodi iznosili su 2,8 miliona eura, što predstavlja pad od pola miliona eura na godišnjem nivou.

Troškovi poslovanja dostigli su 2,54 miliona eura, dok su izdaci za zarade iznosili 2,87 miliona eura. Troškovi zaposlenih povećani su za približno 140 hiljada eura u odnosu na isti period prethodne godine.

U izvještaju menadžmenta, objavljenom na sajtu Montenegroberze, ukazuje se na nepovoljne pokazatelje ekonomičnosti poslovanja.

„Pokazatelji ekonomičnosti, kao pokazatelji analize bilansa uspjeha čije je izračunavanje nužna pretpostavka za sagledavanje stanja i uspješnosti svakog poslovnog subjekta, trebali bi biti veći od jedan, jer bi to značilo da su prihodi nadmašili rashode i da se realizacijom poslovnih učinaka ostvaruje prostor za proširenu reprodukciju, što je uslov rasta i razvoja poslovnog subjekta. Kako ovi koeficijenti u ŽPCG za period 1.1.2026–30.6.2026. iznose 0,82 eura, odnosno 0,84 eura, to znači da je svaki euro ukupnog rashoda odnosno poslovnog rashoda pokriven sa 0,82 eura ukupnog prihoda, odnosno 0,84 eura poslovnog prihoda“, navedeno je u izvještaju.

Problemi su evidentni i u pogledu likvidnosti, jer raspoloživa sredstva nijesu dovoljna za uredno pokrivanje kratkoročnih obaveza. Prema podacima iz izvještaja, svaki euro kratkoročnih obaveza pokriven je sa svega 0,01 euro gotovine, dok pokriće putem obrtnih sredstava iznosi 0,69 eura. Pokriće na osnovu potraživanja, kratkoročnih finansijskih plasmana i gotovine iznosi 0,43 eura.

Posebno je izražen pad raspoložive gotovine. Na računima i u blagajni ŽPCG-a krajem juna bilo je 83,7 hiljada eura, dok je u istom periodu prošle godine taj iznos iznosio 520,6 hiljada eura. Gotovinska sredstva tako su smanjena za gotovo 440 hiljada eura.

„Koeficijent trenutne likvidnosti je manji od jedan, koji u našem slučaju iznosi 0,01, što znači da se trenutna likvidnost smatra nepovoljnom i u mogućnosti smo da sa raspoloživom gotovinom izmirujemo jedan odsto dospjelih kratkoročnih obaveza“, navodi se u izvještaju menadžmenta.

Prema bilansnim podacima, vrijednost stalne imovine kompanije procijenjena je na 22,6 miliona eura, dok obrtna sredstva iznose 10 miliona eura, piše Dan.

Kratkoročna potraživanja iznose 3,7 miliona eura, od čega se 2,84 miliona odnosi na potraživanja od kupaca. Kratkoročni finansijski plasmani dostigli su 2,45 miliona eura, dok su u istom periodu prošle godine iznosili 579 hiljada eura.

Ukupna aktiva i pasiva iznose 34,6 miliona eura, što je za 1,8 miliona više nego ranije. Kapital društva vrijedi 15,2 miliona eura i manji je za milion eura u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Istovremeno, dugoročna rezervisanja i obaveze povećani su za 2,5 miliona eura, na ukupno 4,5 miliona. Rast je prvenstveno posljedica povećanja dugoročnih kredita, koji su dostigli 3,87 miliona eura.

Kratkoročna rezervisanja i obaveze Željezničkog prevoza na kraju juna iznosile su 14,6 miliona eura, što dodatno ukazuje na finansijske izazove sa kojima se kompanija suočava.