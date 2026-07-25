Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbila prigovor konzorcijuma „Sicpa Sa i Swisstic“, dok će ugovor o markiranju goriva biti zaključen na pet godina

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Youtube/ Emisija SAT - Zvanični kanal/Printscreen

Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki odbila je žalbu konzorcijuma „Sicpa Sa i Swisstic“ protiv odluke Vlade Crne Gore o izboru izvođača za markiranje tečnih goriva, uz obrazloženje da nije nadležna da odlučuje u tom postupku.

Kako prenose „Vijesti“, Komisija je ocijenila da postupak nije sproveden prema Zakonu o javnim nabavkama, već na osnovu Zakona o energetici, zbog čega nema ovlašćenje da razmatra žalbu.

Vlada Crne Gore je 4. juna 2026. godine izabrala konzorcijum koji čine „Labex Analytics“, „Inspekt RGH“ iz Sarajeva, Institut za crnu metalurgiju Nikšić, „Institut za transport“ Podgorica i američka kompanija „Authentix“ Inc. iz Teksasa za obavljanje poslova markiranja tečnih goriva naftnog porijekla i biogoriva.

Uvođenje programa markiranja goriva predviđeno je Fiskalnom strategijom Crne Gore za period 2024–2027. godine, a cilj mjere je unapređenje kontrole prometa goriva, suzbijanje nelegalne trgovine i zaštita budžetskih prihoda.

Prema obrazloženju Komisije, kako prenose „Vijesti“, Zakon o energetici ne predviđa pravo žalbe tom tijelu niti ga određuje kao nadležni organ za odlučivanje u ovom postupku. Zbog toga je žalba odbijena zbog nenadležnosti, bez razmatranja njenih navoda.

Podnosiocu žalbe biće vraćena naknada od 20.000 eura uplaćena za vođenje žalbenog postupka, dok se eventualna zakonitost odluke Vlade može osporavati pred Upravnim sudom.

Komisija je navela da njena nadležnost obuhvata isključivo postupke sprovedene prema Zakonu o javnim nabavkama i Zakonu o javno-privatnom partnerstvu, te da se ne može proširivati na postupke uređene drugim propisima.

Kako prenose „Vijesti“, odluka Vlade zasnovana je na članu 220 Zakona o energetici, kojim je definisan poseban postupak izbora subjekta koji će obavljati markiranje tečnih goriva.

Ugovor o markiranju biće zaključen na period od pet godina, a cijena usluge određena je na 0,8 centi po litru goriva.

Nosilac izabranog konzorcijuma, kompanija „Labex Analytics“ iz Podgorice, osnovana je u maju prošle godine, dva mjeseca nakon usvajanja zakona kojim je uvedeno markiranje goriva, a četiri mjeseca prije raspisivanja postupka izbora izvođača.

Trošak markiranja, prema zakonskom rješenju, snosiće uvoznici odnosno naftne kompanije. Međutim, postojeća uredba o određivanju maloprodajnih cijena goriva još ne predviđa ovu stavku, pa se očekuje njena izmjena.

Udruženje naftnih kompanija od početka se protivi obaveznom markiranju svih vrsta i količina goriva, tvrdeći da takvo rješenje nije u skladu sa standardima Evropske unije, da povećava troškove i može narušiti konkurentnost tržišta.

Te stavove podržala je i Privredna komora, ali su poslanici ipak usvojili sporne izmjene zakona.

Nakon usvajanja zakona, iz Delegacije Evropske unije u Podgorici ranije je saopšteno za „Vijesti“ da se evropski propisi o obilježavanju goriva odnose prvenstveno na fiskalno obilježavanje goriva oslobođenih akcize ili sa smanjenom stopom akcize, uz obavezu država kandidata da postepeno usklade svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU.