Od ponoći na pumpama širom Crne Gore poskupiće lož ulje i eurosuper 95.

Izvor: MONDO

Lož ulje je poskupilo 12 centi, pa će narednih sedam dana koštati 1,70 eura po litru.

Nakon odluke Vlade da smanji akcizu na gorivo pojeftinio je dizel - pa će od ponoći koštati 1,65 eura, umjesto dosadašnjih 1,67 eura.

Eurosuper 98 i narednih sedam dana će koštati 1,68, a eurosuper 95 će poskupiti za cent, odnosno na 1,65 eura, pišu Vijesti.

Iz Vlade je ranije večeras saopšteno da će cijena obje vrste benzina ostati nepromijenjena, a iz Ministarstva energetike i rudarstva da je eurosuper 95 ipak poskupio za cent.

"Na osnovu Odluke o iznosa akciza na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, a koja je usvojena večeras na elektronskoj sjednici Vlade Crne gore i biće objavljena u Službenom listu Crne Gore pod brojem 105/26, izvršena je korekcija maloprodajnih cijena naftnih derivata. Cilj ove mjere je da se, kroz smanjenje fiskalnog opterećenja, obezbijedi povoljnije snabdijevanje građana i privrede, uz očuvanje stabilnosti tržišta naftnih derivata", saopšteno je izt Ministarstva energetike i rudarstva.

Naredni obračun će se obaviti 27. jula.