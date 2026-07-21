Rusija povećava uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije zbog nestašica.

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Ruska Federacija primorana je da poveća uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije usled velikih nestašica naftnih derivata širom zemlje, piše "Rojters". Rusija je u problemu sa gorivom od maja ove godine kada je Ukrajina pojačala napade na najveće ruske rafinerije nafte, uključujući i najveću u Omsku koja je nedavno pogođena.

Rusija sada, prema navodima "Rojtersa", preusmjerava zalihe goriva iz Sibira i povećava drastično uvoz iz Bjelorusije i Indije. Na udaru zbog nestašice goriva je prije svega Moskva, naročito najbogatiji i najnaseljeniji njeni djelovi.

Glavni problem sa nestašicom goriva u Rusiji nastao je kada je ukrajinska vojska pogodila rafineriju nafte u Moskvi sredinom juna nakon čega je istog trenutka nastala nestašica. Do sredine ovog mjeseca se situacija u većoj mjeri stabilizovala.

Trenutno se rat u Ukrajini svodi na "rat iscrpljivanja" o čemu je nedavno u autorskom tekstu govorio i Valerij Zalužni, nekadašnji glavni komandant ukrajinske vojske, a danas ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji. U Moskvi živi oko 22 miliona ljudi što čini oko šestinu ukupnog stanovništva Rusije.

Prema informacijama trgovaca, Rusija sada mora hitno da nadoknadi velike gubitke. Moskva je odlučila da preusmjeri benzin sa Urala i iz Sibira u Moskvu uz povećani uvoz goriva iz Bjelorusije, glavnog i najvećeg saveznika Rusije od početka rata u Ukrajini 24. februara 2022. godine.

❗️Russia has restored less than half of its oil refineries after Ukrainian strikes



Major refineries with a combined annual processing capacity of 45 million tonnes remain offline.



In June and July alone, drone attacks forced at least 10 Russian oil refineries to suspend…pic.twitter.com/OSZokIqMNC — NEXTA (@nexta_tv)July 21, 2026

Pored Bjelorusije, Rusija uvozi gorivo i iz Indije. Potražnja je ogromna zbog čega je Moskva morala ovako da reaguje što je potvrdio i zamjenik ruskog premijera Aleksander Novak koji je danas izjavio da se situacija na domaćem tržištu stabilizovala iako se, prema njegovim navodima, pojedini regioni suočavaju sa ozbiljnim nestašicama i poteškoćama.

Da podsjetimo, u Rusiji su u septembru parlamentarni izbori, a prema poslednjim istraživanjima, Putin je zabilježio veliki pad rejtinga. Iako on lično nije kandidat na predstojećim izborima, jeste njegova stranka "Jedinstvena Rusija", a narod u Rusiji najviše zamera vladajućoj partiji nedostatak goriva, pad ekonomskog standarda i strahuje se od novih ukrajinskih napada po dubini ruske teritorije.