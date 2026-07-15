Ukoliko država dobije spor, Budvi prijeti da joj se blokira račun na gotovo 46 miliona eura, koliko je trenutno dostigla suma sa kamatama i sudskim troškovima. To bi izazavalo kolaps metropole turizma.

Izvor: MONDO

Opština Budva i predsjednik Nikola Jovanović uputili su zahtjev Vladi Crne Gore i premijeru Milojku Spajiću da država odustane od sudskog postupka kojim traži da se od lokalne uprave naplati 29,5 miliona eura koliko je iznosila državna garancija isplaćena krajem 2019. godine njemačkoj kompaniji WTE, nakon što je napustila kontroverzni projekat izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještica, pišu Vijesti.

To je u razgovoru za “Vijesti” kazao Jovanović.

Ukoliko država dobije spor, Budvi prijeti da joj se blokira račun na gotovo 46 miliona eura, koliko je trenutno dostigla suma sa kamatama i sudskim troškovima. To bi izazavalo kolaps metropole turizma.

Vlada Crne Gore je nastavila sudski proces kako bi dokazala da je Opština Budva dužna da joj vrati 29,5 miliona eura, koliko je krajem decembra 2019. na ime državne garancije isplatila njemačko-austrijskom koncernu WTE/EVN koji je potom spakovao kofere, te u januaru 2020. napustio postrojenje, ostavljajući ga u katastrofalnom stanju.

“Posljednja stavka rješavanja odnosa sa njemačkom kompanijom WTE ostala je famozna državna garancija koja je plaćena u iznosu od 29,5 miliona eura. Za mene je vrlo indikativno, što sam ponavljao više puta, zašto su tu odluku Vlade tadašnjeg premijera Duška Markovića da se njemačkoj kompaniji isplati državna garancija, pratile i naslijedile isti princip i vlade Zdravka Krivokapića, potom Dritana Abazovića i evo gospodina Milojka Spajića. Oni insistiraju da Opština Budva isplati garancije koje su nezakonito izdate, mimo odluke Skupštine Crne Gore, mimo dogovora sa Opštinom Budva i kompletne procedure kako je to propisano zakonom. Veoma mi je indikativno zbog čega se na tom insistira i više puta smo kao lokalna uprava upućivali apel zašto se od postupka ne odustane. Za tako nešto je potrebno vrlo malo, odnosno potrebna je politička volja, izglasavanje odluke na sjednici Vlade, povlačenje tog tužbenog predloga i neće više postojati niti jedna bojazan da se budžet Opštine Budva ošteti ne za tih 29 miliona eura, nego za više od 40 miliona eura koliko su narasle kamate, sudski troškovi i sve propratne stvari”, naglasio je Jovanović.

Prema njegovim riječima, upućen je zvaničan zahtjev premijeru Spajiću da se odustane od postupka.

“Pripremili smo materijal sa našim pravnim timom, kojim smo predložili da se razmatra po hitnoj proceduri na jednoj od sjednica Vlade i donese odluka da se odustane od takvog tužbenog zahtjeva i da se Opštini omogući saniranje štetnih posljedica koje su već deceniju pritiskale budžet lokalne uprave. Mislim da je to zdravorazumska odluka, odgovorna i prema građanima Budve i prema onome što su bile neregularnosti u postupanjima prethodnih vlada. Za mene to nije logično kada ste imali kršenje procedure, kada ste imali najava da će ta procedura biti detaljno istražena, odgovorni vjerovatno procesuirani… Dobili smo sve suprotno. Niko za to nije odgovarao, nijedan postupak nije pokrenut prema onima koji su takve odluke donosili protiv interesa države i opštine, već se insistira da građani Budve plate nečije greške. Ja kao predsjednik Opštine to ne razumijem i ne mogu da prihvatim. Još jednom upućujem javni apel predsjedniku Vlade, svim političkim akterima koji čine tu Vladu, da konačno zaustave takav zahtjev prema Opštini Budva. Ukoliko se to desi u narednih nekoliko godina, u ovoj opštini neće moći ništa da se radi od kapitalnih investicija, račun Opštine će biti blokiran, vjerovatno na period duže od godinu dana, Opština će morati dugoročno da se zaduži kako bi mogla da servisira tekuće obaveze, a tu mislim na elementarne stvari - zarade zaposlenih, funkcionisanje preduzeća, socijalna davanja, naknade za novorođenčad, stipendije i sve ono za šta lokalna uprava postoji, a to je da bude servis građana”, kazao je Jovanović, prenose Vijesti.

U kojoj fazi se nalazi spor između države i Opštine Budva pojasnili su nedavno za “Monitor” u instituciji Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.

“Postupak pred Osnovnim sudom u Kotoru po tužbi države za regresnu naplatu na ime isplate po osnovu Državne garancije od 16. 3. 2010. godine je u toku. Postupak pred sudom traje od 2021. godine, a prva sudska odluka je donijeta 29. 6. 2023. godine, kojom je usvojen tužbeni zahtjev države i Opština Budva obavezana da državi naknadi isplaćeni iznos po garanciji, sa zakonskom zateznom kamatom od dana isplate odnosno 19. 12. 2019. godine”, pojasnila je za “Monitor” zaštitnica imovinsko pravnih interesa Crne Gore Bojana Ćirović.

Ona je navela kako je opština Budva uložila žalbu na ovu presudu uz obrazloženje da su postupci arbitraže opštine sa WTE u toku, što je po mišljenju punomoćnika opštine bio razlog prekida postupka pred sudom u Kotoru. Iz navedenih razloga Viši sud u Podgorici je 1. 2. 2024. godine ukinuo prvostepenu presudu i vratio postupak na ponovno odlučivanje.

Početkom oktobra prošle godine na sjednici SO Budva, zakazanoj po hitnom postupku, odbornici vladajuće većine iz redova “Budva naš grad”, Demokratske partije socijalista i Evropskog saveza podržali su predlog predsjednika Jovanovića o poravnanju u arbitražnom postupku koji se vodio između Opštine i njemačke firme WTE.

Opština Budva isplatila je 3,5 miliona eura kompanijma iz njemačke grupacije WTE iz Esena i time, kako su kazali, zatvorili sporove pred međunarodnim i domaćim sudovima koji prijete da na ime izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda u Bečićima, ali i postrojenja za desalinizaciju na rtu Zavala, opustoši gradsku kasu.

Sporazum o poravnanju o međusobnim pravima i obavezama zaključen je pred notarom između Opštine Budva i “Vodovod i kanalizacija” Budva sa jedne strane i WTE Wassertechnik GMBH, Otpadne vode Budva DOO, WTE desalinizacija morske vode DOO i Beteiligung 52 asset solutions GMBH, javljaju Vijesti.

“Sporazumom o poravnanju, predviđeno je da Opština Budva izvrši isplatu u ukupnom iznosu od 3.500.000 eura, u četiri jednake rate od po 875.000 eura, i to prva do 30. novembra 2025. godine, druga do 30. decembra 2025. godine, treća do 15. februara 2026. godine, a četvrta do 15. marta 2026. godine”, pisalo je u odluci koja je dobila zeleno svjetlo lokalnog parlamenta.

Potpisivanjem sporazuma, kako se naglašava, obezbjeđuje se pravovremeno izvršavanje obaveza od posebnog značaja, vezanih za nesmetano funkcionisanje komunalne infrastrukture i pružanje javnih usluga građanima Budve, što je od ključnog značaja za očuvanje javnog interesa.

Sporazum o poravnanju od strane opozicije je ocijenjen kao kriminalni postupak nove vlasti, koja ovim abolira organizovanu kiriminalnu grupu odbjeglog nekadašnjeg visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića koja je oštetila budžet grada za više miliona eura.