Na tenderu koji je raspisan početkom maja, osim novosadske kompanije sa partnerima, prijavila se i najmoćnija crnogorska građevinska firma “Bemax”, ali i “Carinvest”, porodična firma nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Konzorcijum srbijanske građevinske kompanije Gemmax gradnja iz Novog Sada i kolašinske firme Viamont dobio je da realizuje najvredniji investicioni projekat u istoriji Budve - projektovanje i gradnja ulice preko korita rijeke Grđevice, za šta je predviđeno da se iz gradskog budžeta plati 18 miliona eura sa uračunatim PDV-om.

Odluku, u koju su “Vijesti” imale uvid, je na predlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Opštine Budva, donio prvi čovjek opštine Nikola Jovanović.

Na tenderu koji je raspisan početkom maja, osim novosadske kompanije sa partnerima, prijavila se i najmoćnija crnogorska građevinska firma “Bemax”, ali i “Carinvest”, porodična firma nekadašnjeg predsjednika Opštine Budva Marka Bata Carevića.

“Ponuda ponuđača konzorcijuma “Gemmax gradnja” DOO Novi Sad - “Viamont” DOO Kolašin je najpovoljnija. Ponuda ponuđača “Bemax” DOO Podgorica je ispravna i drugorangirana. Ponuđač “Carinvest” DOO Kotor isključen je iz postupka”, piše u odluci koju potpisuje Jovanović.

“Carinvest” je, kako se navodi, isključen iz postupka javne nabavke jer nije dostavio garanciju ponude.

“Gemmax gradnja”, srbijanskog biznismena Danila Bojovića, dostavila je finanijsku ponudu od 14.711.000 eura bez uračunatog PDV-a. Finanijska ponuda “Bemaxa” iznosila je, kako piše u odluci, 14.833.710,74 eura.

Opština je za ovu javnu nabavku iz budžeta opredijelila 14.834.710,74 eura bez uračunatog PDV-a.

Finanijska ponuda bila je presudna da Opština Budva prvorangira ponudu novosadske kompanije.

Jovanović je odluku potpisao 26. juna, a kako se navodi, ponuđači mogu izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od deset dana od objavljivanja odluke.

"Ponuda ponuđača konzorcijuma "Gemmax gradnja" DOO Novi Sad - "Viamont" DOO Kolašin je najpovoljnija. Ponuda ponuđača "Bemax" DOO Podgorica je ispravna i drugorangirana. Ponuđač "Carinvest" DOO Kotor isključen je iz postupka", piše u odluci koju potpisuje Nikola Jovanović. "Carinvest" je, kako se navodi, isključen iz postupka javne nabavke jer nije dostavio garanciju ponude.