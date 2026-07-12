Kako se navodi u izvještaju revizorske kuće BDO, nekretnine, postrojenja i oprema iskazani u sadašnjoj vrijednosti od 31,1 milion eura obuhvataju sredstva nad kojima Pošta ima pravo korišćenja, raspolaganja i upravljanja, ali koja nijesu u njenom vlasništvu.

Izvor: MONDO/Anja Rašović

Nezavisni revizor dao je Pošti Crne Gore (PCG) mišljenje sa rezervom na finansijske iskaze za 2025. godinu zbog neriješenog statusa dijela imovine i neizvršene procjene vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme, prenosi Dan.

Kako se navodi u izvještaju revizorske kuće BDO, nekretnine, postrojenja i oprema iskazani u sadašnjoj vrijednosti od 31,1 milion eura obuhvataju sredstva nad kojima Pošta ima pravo korišćenja, raspolaganja i upravljanja, ali koja nijesu u njenom vlasništvu.

"Shodno navedenom, nijesmo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi odredene korekcije bile neophodne u vezi sa stanjem navedenih sredstava na dan 31. decembra 2025. godine, kao i povezanih pozicija u iskazu o ukupnom rezultatu, iskazu o promjenama na kapitalu i iskazu o tokovima gotovine za 2025. godinu. Takođe, Društvo nije uradilo procjenu nekretnina, postrojenja i opreme, iako je računovodstvenom politikom predviđeno da se nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju po modelu revalorizacije, koji podrazumijeva da se procjena radi najmanje jednom u pet godina. Na bazi raspoložive dokumentacije, nismo bili u mogućnosti da utvrdimo da li bi procjena imala efekte – i kakve – na finansijske iskaze Društva za 2025. godinu", piše u izvještaju revizorske kuće BDO.

Ovakav nalaz predstavlja poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu, s obzirom na to da je drugi revizor za finansijske iskaze Pošte za 2024. godinu dao negativno mišljenje.

Spor oko vlasništva nad imovinom i dalje nije riješen. Pošta Crne Gore je prije nekoliko godina podnijela tužbu nakon što je država upisana kao vlasnik dijela njene imovine, a sudski postupak još traje. Iz kompanije su ranije saopštili da je država nezakonito izvršila upis vlasništva nad njihovom imovinom nakon restrukturiranja Pošte i stupanja na snagu važećeg Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, piše Dan.

"Nezavisni revizor je u izvještaju revizije za 2021. godinu naveo kao sporno i kao ključni osnov za uzdržano mišljenje sami prenos prava svojine na nepokretnostima sa Pošte Crne Gore na državu Crnu Goru. U tom izvještaju konstatovano je da nepokretnosti Pošte Crne Gore čine 66,52 odsto ukupne aktive Društva, od čega je, zbog nezakonitog prenosa svojinskih prava na državu Crnu Goru, samo 33 odsto ukupne imovine u svojini Pošte Crne Gore, dok je preko 50 odsto imovine Pošte Crne Gore upisano na državu Crnu Goru. Revizor je, takođe, u izvještaju ukazao da ne raspolaže podacima po kojem pravnom osnovu je izvršen prenos vlasništva – svojine na državu Crnu Goru, pravo raspolaganja na Vladu Crne Gore i pravo upravljanja na Poštu Crne Gore, jer za to nedostaje pravno valjana dokumentacija koja je podobna za pomenutu promjenu kod Vlade Crne Gore – Uprave za katastar i državnu imovinu. Sve ove okolnosti su uticale na uzdržano mišljenje revizora. Neophodno je ukazati da je ovakva promjena upisa prava nastala bez valjanog pravnog osnova, usljed pogrešnog tumačenja i primjene zakonskih propisa", piše u izvještaju revizora koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.