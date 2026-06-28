U ponedjeljak potpisivanje ugovora za dionicu Markovići – Lastva Grbaljska

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi portal CDM, u ponedjeljak, 29. juna, biće potpisan ugovor o projektovanju i izgradnji dionice Markovići – Lastva Grbaljska, koja predstavlja prvu fazu buduće obilaznice oko Budve.

Prema informacijama koje prenosi portal CDM, ugovor će u Vili Gorica u Podgorici, sa početkom u 12 časova, potpisati izvršni direktor kompanije Monteput Milan Ljiljanić i direktor kompanije BRIV Construction Milan Marić.

Kako prenosi portal CDM, nakon svečanog potpisivanja prisutnima će se obratiti izvršni direktor Monteputa Milan Ljiljanić, kao i predstavnik konzorcijuma BRIV – SHANDONG – HERING – HERC – IPSA, koji će biti zadužen za realizaciju ovog infrastrukturnog projekta.

Ceremoniji će, kako prenosi portal CDM, prisustvovati i premijer Milojko Spajić.

Kako prenosi portal CDM, izgradnja dionice Markovići – Lastva Grbaljska predstavlja prvi korak u realizaciji obilaznice oko Budve, projekta od velikog značaja za unapređenje saobraćajne povezanosti i rasterećenje saobraćaja na području budvanske rivijere, posebno tokom ljetnje turističke sezone.