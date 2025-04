U vremenu kada se svijet ubrzano mijenja, Crna Gora ne smije zaostajati. Naprotiv – mora da hvata korak, gradi povjerenje, postaje konkurentna i prepoznatljiva kao zemlja otvorena za biznis, inovacije i pravedan rast.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Zakup od 90 godina znači da je investitor strpljiv, da mu je u redu da ima nizak godišnji povrat novca i da ima dugoročnu viziju, saopštio je danas predsjenik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

"Kad čujem u Crnoj Gori 'hajde da ne potpisujemo zakup na 90 godina; predugo je – neće naši unuci tu zemlju da vide', kažem: 'Srećan sam što potpisujem zakup na 90 godina'. Zašto? Zato što petogodišnji zakup znači da investitor mora brzo da vrati kapital i profit, to je špekulativni investitor. 90-godišnji zakup znači strpljivi investitor, onaj kome je u redu nizak godišnji povrat novca i koji ima dugoročnu viziju To želimo", rekao je Spajić na ESG Adria Samitu u Tivtu.

On je, između ostalog, rekao da su članovi američkog Kongresa ljudi koji su prvo uspjeli u životu, a onda postali političari, a da Evropu vode političari koji "nisu znali ništa" o životu, biznisu, "o svijetu uopšte".

Kazao je da se svijet brzo kreće - Azija, Sjeverna Amerika, a da se Evropa mora kretati brže.

"Ljudi misle da ono što radimo sa pregovorima ili mojom brzinom je prebrzo. Mislim da je to sporo za posao i za svijet. Mi smo prespori. Mi smo zaostali, daleko iza, jako, jako, jako iza SAD, i samo pokušavamo da sustignemo. Razlog zašto ljudi misle da smo prebrzi je zato što nemaju nikakvog stvarnog iskustva. Nikada nisu vidjeli biznis, nikada nisu vidjeli probleme, nikada nisu vidjeli gubitke...", kazao je Spajić, kako prenosi Antena M.

On je naveo da je rast Sjedinjenih Američkih Država prije deset godina bio nula, a sada SAD imaju rast od 50 do 60 odsto veći.

"Moramo da se pitamo zašto. Jer polovina članova Kongresa su ljudi koji su prvo uspjeli u životu, a onda postali političari. U Evropi, ko vodi Evropu? Političari koji nisu znali ništa o životu, ništa o biznisu, ništa o svijetu uopšte. I moram da kažem, žao mi je da to kažem, ali to je stvarnost. Ekstremna verzija toga je na Balkanu, uopšte, ekstremna verzija toga", kazao je Spajić.

Problem je, navodi, što imamo potrebu za brzinom, ne da bismo vodili, nego da bismo sustigli svijet i ubrzali ritam.

"Ako to ne uradimo, šta će se desiti? Vidio sam mapu. Kada sam studirao u Japanu, svijet, ako niste Japanac, izgleda kao da je Evropa daleki zapad, a Njujork daleki istok. Tako mapa izgleda sa japanske tačke gledišta. I tako će mapa izgledati u stvarnosti, u ekonomskim terminima, ako nešto ne uradimo u vezi toga. Dakle, potreba za brzinom je neophodna da bismo ostali živi, da bismo ostali važni, da bismo ostali dinamični u našem okruženju. To je to, i moramo da se saberemo", rekao je premijer.

U Evropi, ističe, "moramo da se oslobodimo poslovnih prepreka".

"Moramo da se oslobodimo svih stvari koje nas srozavaju. Moramo da preispitamo proces i kako možemo objasniti zašto preduzeća ne biraju Evropu, zašto idu na drugo mjesto. Moramo da preispitamo poslovni model Evrope u cjelini i šta žele da vode. Ljudi kažu da žele da nam se pridruže, da, želimo da vam se pridružimo. Želimo da budemo pro-biznis država, i želimo da pokažemo svima da možete biti pro-biznis, možete rasti, možete biti transparentni, možete slijediti sva pravila, možete se pobrinuti da sve bude urađeno prema knjizi, ali u isto vrijeme, stvorićete radna mjesta, ekonomski rast i prosperitet", naveo je Spajić.

Kaže da se vratio u Crnu Goru jer voli ovaj region.

"Želim da ovo uspije. Ne želim da ne uspije. Moramo prepoznati šta je dobro, a šta nije, i treba da se bavimo tim stvarima. Unutar evropskog okvira, kao region i kao zemlja, suočavamo se sa mnogim problemima koje smo naslijedili, i moramo ih prevazići. Neki ljudi ovo pogrešno tumače kao nedostatak odgovornosti, ali ako se nađeš na poziciji odgovornosti i ako si izabran, moraš prihvatiti tu odgovornost. Ne možeš je gurati sa strane i reći: 'Oh, treba mi 20 supotpisnika da bih se osjećao sigurno', ili nešto slično. Morate potpisati svoje ime, i ako napravite grešku, snosite posljedice. To je suština prave demokratije i liderstva. Nažalost, to ne viđamo dovoljno. Ljudi pokušavaju da se sakriju iza izgovora, govoreći: 'Ako imam 20 supotpisnika, onda sam oslobođen odgovornosti.' To je loše. To nije efikasno. To nije liderstvo. To je bježanje od odgovornosti. Podržavam ovakvu vrstu odgovornosti i mislim da ne bi trebalo dozvoliti nikome da je izbjegne. Svaki put kada sam javno nastupao, rekao sam 'ako Evropa sad ne uspije, podnijeću ostavku', jer ovo je moj program i potpuno stojim iza njega. Ako Evropa sad ne uspije, podnijeću ostavku. Preuzimam punu odgovornost i za loše strane. Uvijek sam to govorio", istakao je Spajić.

Moramo se, kako je rekao, zapitati kakve investitore želimo da privučemo.

"Činjenica je da je Crna Gora mala zemlja i svi se poznajemo. Nemamo samo jednu zajednicu. Kada razgovaram sa svojim prijateljima, posebno onima iz SAD, često kritikuju povećanje plata, a ja im objašnjavam da je za političko društvo vrlo važno da plate rastu. Ljudi treba da se osjećaju angažovano i nagrađeno. Kada društvo funkcioniše na taj način, to je dobra stvar. To je suština lijeve politike. Mislim da povećanje plata ima smisla. Ali istovremeno, moramo uzeti u obzir šta funkcioniše za preduzeća. Preduzeća imaju fiksne troškove, a radna snaga je jedan od njih. U Evropi radimo na smanjenju poreznog opterećenja na radnu snagu i druge fiksne troškove za preduzeća. Na primjer, mi smo jedan od najkonkurentnijih regiona u Evropi kada su u pitanju cijene energije. Imamo neke od najnižih cijena struje za preduzeća. Takođe smo konkurentni u pogledu fizičkog prostora za preduzeća", dodaje on.

Međutim, kaže, neki ugovori koji su sklopljeni u prošlosti nisu bili dobro razmišljeni.

"Ne volim da loše govorim o svojim prethodnicima, ali nisu ispravno upravljali stvarima. Sada, kao nova vlada, želimo održati dobre odnose sa preduzećima i moramo se baviti tim problemima. Teško je kada je nešto urađeno na način koji nije u skladu sa lokalnim i međunarodnim zakonima. Ali ne odustajemo. Želimo da dobri investitori ostanu i nastave da ulažu. Znamo da ako zadržimo ove investitore, imaćemo mnogo bolji poslovni ambijent. Ovo je sve o mentalitetu, kao i o pravnom sistemu. Ono što sada radimo je izgradnja specifičnog dijela našeg pravnog sistema, koji nazivamo međunarodnom arbitražom. To je sistem koji čini stvari predvidljivim i lakim za poslovanje. Singapur, na primjer, je vrlo predvidljiv. Kada imam spor tamo, mogu ga riješiti za tri do šest mjeseci, i znam da će odluka biti zasnovana na jasnim i dosljednim zakonima. Ne trebam pravnu pozadinu da bih razumio šta se dešava, jer mogu pročitati zakone i tačno znati šta se dešava. To je model koji želimo slijediti. Moramo pojednostaviti naš pravni sistem i omogućiti funkcionalnost arbitraže. Potrebni su nam sudije koje razumiju arbitražu, i to ne treba da bude o lokalnim zakonima ili jurisdikciji, već o pronalaženju praktičnih rješenja. Arbitraža može uključivati sudije iz različitih zemalja, kao što je britanski sudija koji tumači britanski zakon, ili njemački sudija koji tumači njemački zakon. Želimo sistem koji omogućava investitorima da imaju opcije i fleksibilnost, kako bi mogli efikasno riješiti sporove. Na tome radimo", kazao je on.

Sudovi ovdje, kako je rekao, "uz dužno poštovanje", nisu u stanju da izvrše zadatke, prenosi Antena M.

"Dok to ne popravimo, arbitraža će biti najbrži i najefikasniji način da izgradimo povjerenje u poslovnoj zajednici. Kao politički lideri, naš zadatak je da osiguramo da dugoročni investitori osjećaju podršku. Jedno od prvih pitanja koje sam dobio kada sam se pridružio bilo je hoću li ostati dovoljno dugo da napravim razliku. Neki ljudi misle da su lideri tu samo za kratkoročne dobitke, ali želim pokazati da gradimo nešto održivo na duge staze. Radi se o održavanju pravih odnosa, angažovanju sa ljudima i pronalaženju zajedničkog cilja. Ovo je jedini način da se to postigne", kaže Spajić.

Spajić je ocijenio da zakup od 90 godina "nije previše".

"Mi smo otvoreni za sve koji žele da sarađuju sa Crnom Gorom. Želimo da osnažimo lokalne preduzetnike i da im pomognemo da uspiju. Ima mnogo talentovanih mladih ljudi u Crnoj Gori koji nikada nisu imali priliku, a mi im moramo pružiti tu priliku. Imamo kvalitetne ljude u Crnoj Gori i u cijelom regionu. Nepravedno smo bili zaboravljeni u prošlosti, ali sada je vrijeme da iskoristimo naš potencijal. Investitori koji dolaze ovdje sa tim razmišljanjem naći će podršku Vlade i moći će da doprinesu rastu zemlje", kazao je premijer.

Na pitanje gdje vidi Crnu Goru za deset godina, kaže:

"Vidim je kao državu koja je EU članica, koja je lider u inovacijama, kao vrlo istaknutu zemlju... Želimo dodati vrijednost Evropi. Ne želimo da neko dođe ovdje, uzme pomoć i zatim se povuče, koristeći nas kao svoju prednost. Želimo doprinositi. Želimo biti doprinosioci".

Dodaje da nam treba više uspješnih ljudi sa stvarnim iskustvom u politici.

"Drugi dio je da mislim da trebamo biti agilniji i pružati bolje usluge za biznise. Moramo biti efikasniji, a ne mislim samo na digitalizaciju biznisa. Tehnologija mora biti osnovni dio našeg života i mora biti povezana, kao što ste rekli, sa vladom. Mora biti potpuno bez ljudske intervencije. To je vizija, jer čim ljudi intervenišu, greška postaje vrlo velika. U Singapuru sam bio 2004. godine. Plaćao sam poreze. Nikada nisam sreo nikog iz poreske uprave. Ne znam gdje se nalazi zgrada. Ne znam gdje je Ministarstvo rada ili ministarska kancelarija. Ne znam gdje je. Sve sam radio online. Ne znam gdje je vladina zgrada, i nije me briga gdje je. To je u Singapuru, i ne mislim da je to savršen primjer. Ima mnogo boljih primjera, ali to je samo primjer."

Treća stvar koja je važna, kako kaže, je da "moramo otvoriti sebe".

"Moramo praviti dogovore, moramo razgovarati jedni s drugima, moramo se angažovati. Moramo se više angažovati sa svijetom, sa manje straha i više osjećaja za prilike", poručio je Spajić.