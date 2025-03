Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović je kazao da se na sastanku razgovaralo o velikim investicionim projektima iza kojih stoje UAE, i mogućnosti da se uvrste u opštine.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu ne pristaje da investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), gradi veliki turistički projekat na cijeloj Velikoj plaži. Taj stav kako tvrdi, dijeli i Skupština opštine tog grada

To je kazao nakon sastanka premijera Milojka Spajića i šest predsjednika primorskih opština, u zgradi Vlade. Spajić je ovaj susret najavio prošle sedmice a njegov cilj je bio dogovor oko projekata, koje opštine mogu ponuditi zainteresovanom investitoru iz UAE.

Upitan da li bi pristao da se megaprojekat gradi na cijeloj Velikoj plaži, Nimanbegu je naveo da ne bi pristao i da će Vladi dostaviti više projekata.

"Ja ne, ne samo ja, nego Skupština opštine Ulcinj ne, i to je nešto što nema dvojbe. Apsolutno nismo neodgovorni i želimo investitore da dovedemo za stol, i zahvalni smo Vladi što je to omogućila, ali ne vidim gdje nam se interesi susreću. Megaprojekat izgleda planira cijelu Veliku plažu, imate naše zaključke Skupštine i oni su jasni. Da bi nešto bilo prihvatljivo mora biti održivo, ne možemo sva jaja u jednu korpu da ubacimo. Nama ne treba samo turizam, trebaju nam druge privredne grane jer na taj način mi ne možemo prostor koji je najvrijedniji da namijenimo samo za jedan razlog. Premijer je govorio uopšteno ali da, radio se o 99-to godišnjem ili 90-to godišnjem zajmu", pojasnio je on, pišu Vijesti.

Nimanbegu je kako kaže, Spajića informisao o stavu Skupštine opštine Ulcinj i naveo da imaju sopstvene uslove te da ako ih investitor ne prihvati - sam sebe diskvalifikuje. Naglasio je da nisu neodogovrni da odbijaju kredibilnog investitora, ali da će poslati projekte, jer ne mogu da čekaju.

"Nama trebaju most na Bojani, marina za koju sam već uradio studiju izvodljivosti koja je u gradu koja bi služila građanima a ne investitoru, mi želimo auto-put što prije... Meni je ovo jedan u nizu sastanaka na ovu temu, mislim da je šesti", naglasio je Nimanbegu.

Dodao je da poslanici sada odlučuju o predlogu izmjena Zakona o morskom dobru, te da se potvrđuje da Vlada nema vremena da govori o problemima opština kao što su tenderi za plaže, aneksi tih ugovora...

Tivat je kako je naglasio, među prostorno najmanjim opštinama i ima dva odnosno tri velika investiciona projekta pa je pitanje - da li imaju prostora za tu investiciju.

"Obzirom da se otvaraju mogućnosti, mislim da će i Tivat pokazati interesovanje kroz konkretan projekat. Vidjećemo da li će to biti na prostoru između Kotora i Tivta, na potezu bivšeg poljoprivrednog dobra "Montepranzo" ili nešto drugo. Na sastanku je rečeno da je to prilika koja se rijetko ukazuje i koju moramo iskoristiti i dogovoreno je da u nekom narednom periodu opštine kandiduju projekte ako ih imaju. Premijer je saopštio da je u pitanju veliki projekat koji se fokusira na turizam i za koji je internacionalni partne iz UAE zainteresovan da ga realizuje, negdje od Ulcinja do Herceg Novog. U tom smislu Vlada će usvojiti veoma brzo kao i svoj predlog na Skupštinu, jedan sporazum koji će targetirati projekat koji će se realizovati na primorju i jedan na sjeveru bez specifikacije lokacije i da kažemo detalja vezanih za projekat koji će se napraviti", naglasio je Komnenović.

Naveo je da su opštine specifične, ali da su problemi isti, odnosno kašnjenje u donošenju planske dokumentacije, imovinska pitanja, da zbog toga ne mogu da garantuju stranim investitorima brzinu realizacije projekta, ali da su saglasni da ne treba zatvarati vrata investicijama i da su spremni da budu partneri Vladi, prenose Vijesti.

Komnenović je dodao da vjeruje da parlament neće kategorično biti protiv ukidanja nadležnosti Morskog dobra.