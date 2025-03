Predsjednici šest primorskih opština podnijeli su danas Skupštini inicijativu o dopuni i izmjeni Zakona o morskom dobru, kojima traže da rukovode morskim dobrom, dok Vladi prepuštaju kontrolu procesa, rečeno je na konferenciji.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Inicijativu o izmjenama i dopunama Zakona o morskom dobru potpisalo pet poslanika iz Albanska alijanse, Albanskog foruma, Bošnjačke stranke i Demokrata, piše Dan.

Kako je naveo poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni primorske opštine ističu da je došlo vrijeme da se decentralizuje upravljanje obalom, i da se rukovođenje procesom zaštite morskog dobra, infrastrukturom, kupalištima i lukama, odlučuje u lokalnim samoupravama.

Kako je naveo, u inicijativi se predlaže da Vlada osnuje novo preduzeće, dok bi JU Morsko dobro imalo ulogu kontrolora onoga što sprovode opštine.

On je rekao da primorse opštine, pored ovog zakona, traže izmjenu i zakona o izgradnji objekata, prvenstveno zbog sporosti ulaganja u Primorje.

"U set izmjena je ovih zakona je ključno da se morsko dobro vraća na upravljanje opštinama", saopštio je Čapuni.

On je rekao i da su svi zakonski predlozi usklađeni sa međunarodnim konvencijama i izrazio nadu da će ih apsolutna većina poslanika podržati.

Poslanik Momčilo Leković (Demokrate) je rekao da je inicijativa način da s epokreni dijalog koji je potreban primorskim opstinym.

"Ovo je važan dan za primorske opštine. Decenijama smo bili svjedoci razaranja i devastiranja obale. Primorske opštine se od devedesetih se nisu pitali za morsko dobro. To najbolje znaju građani koji žive u ovom gradovima. Ovim zakonom se jačaju primorske opštine i stvoraju se uslove da primorske opštine budu odgovorne za ono štp im pripada. Nadam se da će opštine prihvatiti tu odgovornost", rekao je Leković, prenosi Dan.

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu je rekao da je inicijativa jedan od najvećih demokratskih koraka Crne Gore.

Kako je objasnio, Vlada treba da osnuje preduzeće koje će nadzirati opštine, dok će JU Morsko dobro vršiti ulogu monitoringa.

"Ovo je demokratski a ne politički korak. Ko god ne podrži zakon, to će uraditi iz kalkulanstkih razloga. Računamo na podršku i smatra da će zakon biti izglasan sa velikom većinom", rekao je Nimambegu.

Predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić se složio sa Nimanbeguom naglašavajući da da će opštine dobijanjem prava da raspolažu morskim dobrom dobiti novi impuls.

On je najavio da će se Herceg Novi i Tivat naknadno dogovoriti oko upravljanja trajektnim linijama, a najvjerovatnije će osnovati zajedničko preduzeće.

"Ovo je jedan od najvećih demokratskih iskoraka, jer su svi saglasni da dosadašnje upravljanje obalom iz devesedesih nije najbolji način. Ovim predlogom zakona se ne ukida konstrolna uloga Vlade, niti pravi šest država. Podrazumeva se da će Vlada imati kontrolnu ulogu, a opštine će operativno upravljati morskim dobrom", kazao je on..

Opštine su kadra da upravljaju morskim dobrom, i one će to pokazati nakon usvajanja seta zakona,kazao je predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić. On je istakao da upravo primjer Kortora potvrđuje da nema ne treba da bude bojazni da će opštinska rukovodstva podleći pritiscima kada je rukovođewe morskim dobrom u pitanju.

Predsjednik Opštine Budva Jovanovićje izrazio optimizam da će većina poslaničkih grupa podržati izmjene i dopune zakona i, kako je rekao, konačno pružiti šansu primorskim opštinama da preuzmu odgovornost nad obalom, odnosno onim što je njihovo.

"Ne tražimo ništa drugo nego ono što su opštine već imale do 1992. Zbog JU Morsko dobro gubimo veliki novac, a ono štos e zarade ne ulaze u benefite primorskih opština. Ovo je testa da li kao društvo idemo putem demokratije i decentralizacije", poručio je on.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević je naglasio je da su upravo tenderi za kupališta pokazali da je inicijativa neophodna. I on se saglasio da su izmjene zakona o morskom dobru početak borbe za decentealizaciju, piše Dan.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović je naglasio da je predaja inicijative o izmjenama zakon o morskom dobru značajan dan za lokalne samouprave i dekokratizaciju društva.

On je podsjetio da je u Skupštini boravio i 2018. godine u svojstvu člana delegacija NVO koje su takođe predlgale reformu Morskog dobra.

"Nadam se sa će ovaj zakon imati veliku podršku u parlamentu", poručio je Komnenović.