Iz Morskog dobra listu je juče rečeno da neće vrednovati milionske ponude, ako se ispostavi da su dio smišljene igre starih zakupaca plaža, kako bi se preko fantomskih ponuđača domogli ponovo vrijednih djelova obale.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom zvanično je zatražilo od Uprave policije - Sektora za finansijsko obavještajne poslove (FOJ), da ispita porijeklo novca ponuđača koji su se javili na tender ovog državnog preduzeća i koji su ponudili milionske iznose državi za zakup plaža, prenose Vijesti.

Ta informacija potvrđena je“Vijestima” od izvora koji su upućeni u ovaj tenderski postupak.

“Podnijeta je incijativa na osnovu ocjena Tenderske komisije i to za svaki slučaj pojedinačno ko je ponudio milionski iznos. To je urađeno shodno Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (članovi 18, 19 i 20). Traženo je da inspektori izvrše provjeru zbog nerealnih ponuda i sumnji da se ima za cilj pranje novca ili neko drugo povezano krivično djelo”, kazao je izvor “Vijesti”.

Kompanija je juče uputila poziv Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) da se uključi u ovaj slučaj i da ispita milionske ponude za zakup plaža.

“Vijesti” čekaju odgovore iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u vezi sa ovim slučajem.

Otvaranje ponuda za zakup plaža u Baru i Ulcinju bilo je juče i kako “Vijesti” saznaju i tamo su ponuđenje milionske svote za određene plaže.

Ponuda za plaže u Budvi (89 kupališta) otvorene su prekjuče i za samo jednu lokaciju, kako saznaju “Vijesti”, nije bilo ponuda. Za zakup popularnih petrovačkih plaža “Lučice” i “Ponda”, dostavljene su ponude od po million, a za pojedine djelove petrovačke gradske plaže od po 800.000 i 950.000 eura.

“Iako je tenderski postupak do sada tekao u najboljem redu, uočili smo da je na pojedinim lokacijama u opštini Budva došlo do podnošenja ponuda sa izuzetno visokim iznosima, što je izazvalo posebnu pažnju medija. S obzirom na to da sumnjamo da ove ponude nisu rezultat racionalnih poslovnih odluka, pozivamo SDT da se uključi u provjeru da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca ili namjerno obesmisli tenderski postupak, ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke. Odluku o daljem postupanju donijećemo u saradnji sa resornim Ministarstvom i Vladom u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka”, istakli su u Morskom dobru.

Ponuđači sa astronomskim ponudama, kako je “Vijestima” pojašnjeno, biće pozvani da dokažu porijeklo novca, ali i dokažu svoju stvarnu namjeru da žele da po toj cijeni zakupe kupalište, jer će u suprotnom, ponuda automatski biti odbijena i neće ući u sistem vrednovanja, kako se ne bi ponovila situacija od prije gotovo deceniju.

Izvor “Vijesti” navodi da su tri grada - Ulcinj, Bar i Budva donosili 2019. godine Morskom dobru 77 odsto prihoda od kupališta, pa je sa otvaranjem ovih ponuda najveći dio posla završen.



Kada je Morsko dobro u martu 2016. objavilo tender za zakup budvanskih kupališta, “Vijesti” su objavile da je za zakup lijevog i desnog dijela plaže Kamenovo Podgoričanin Vaso Dedivanović ponudio nevjerovatnih 600 hiljada eura po dijelu, ukupno 1,2 miliona za cijelu budvansku plažu, prenose Vijesti.

Odmah je bilo jasno da je to bila samo igra i da je Dedivanović svojom astronomskom ponudom omogućio starim zakupcima da se sa minimalno ponuđenim cijenom ponovo domognu kupališta. Nakon što je Komisija za vrednovanje javnog preduzeća rangirala ponude, Dedivanovićeva je bila prvorangirana, a bivši zakupci koji su ponudili, tik, nešto više od početne minimalne cijene, zahvaljajući referencama, od Plave zastavice do toga da su “uspješno” gazdovali plažom, prestigli su ostale učesnike i domogli se druge pozicije.

Dedivanović je potom odustao, i plaža je pripala starim zakupcima. Morsko dobro se pravdalo da je postupilo po zakonu i sprovelo tenderski postupak, te da je od Dedivanovića naplatila garanciju od deset hiljada eura. Iako je tada alarmirano SDT na čijem je čelu bio Milivoje Katnić, osim medijske prašine koja je podignuta, objavljivanjem nevjerovatnih ponuda, nikada niko nije procesuiran i slučaj je zaboravljen.

Međutim, otvaranje ponuda prekjuče za zakup 89 budvanskih kupališta ponovo je otvorio priču o učestvovanju fantomskih igrača i mogućnostima da se preko sličnih tenderskih spletki dođe do četvorogodišnjeg zakupa, nadmudrivanjem Morskog dobra.

Pod lupom su se našle upravo dvije petrovačke plaže “Ponta” i “Lučice” Naime, za popularnu plažu “Ponta” dužine 39 metara, minimalna cijena zakupa bila je 20.957 eura, za koju su pristigle tri ponude i to: “Žuti zec”, 89.002 eura, “Neimar investment construction” Bar milion eura, dok je dosadašnji zakupac “Ponta Petrovac” ponudio 30.000 eura.



Za zakup plaže “Lučice” čija je dužina 215 metara i minimalna cijena sezonskog zakupa 44.570 eura, pristigle su četiri ponude i to: podgoričke firme “Profast”, 200.002 eura, “Life Style Development” iz Tivta 153.200 eura, “Pešter Co” 45.000, dok je S.P. ponudio milion eura.

Izvor “Vijesti” je pojasnio da ako bi Morsko dobro vrednovalo milionske ponude, dosadašnji zakupci, koji su ponudili najniže iznose biće drugorangirani.

“Uz izvjesno odustajanje od milionske ponude, jer je ekonomski neisplativo da neko godišnje za zakupninu plaže uz PDV plati 1,2 miliona eura, može rentabilno poslovati, dosadašnji zakupci će ponovo imati priliku da narednih četiri ljeta gazduju ovim kupalištima. Ako bi milionske ponude bude vrednovane, bodovanje će biti obavljeno na sljedeći način - ponuda sa najvišom ponuđenom zakupninom dobiće maksimalni broj bodova za ovaj kriterijum, a ostale ponude dobijaju proporcionalan broj bodova po formuli: A= (A1/Amax) x 75, pri čemu je: A - broj poena dodijeljen ponuđaču po osnovu kriterijuma ponuđena cijena A1 - ponuđena naknada od strane ponuđača čija se ponuda ocjenjuje i Amax - maksimalna naknada ponuđena na tenderu za predmetnu lokaciju”, navodi izvor “Vijesti”.

Kako je pojasnio na primjeru za zakup plaže “Lučice” kod Petrovca, čija je dužina 215 metara i minimalna cijena sezonskog zakupa 44.570 eura, prvorangirana bi bila ponuda S. P. koji je ponudio million eura - Amax i on bi imao 75 bodova, “Profast” čija je ponuda bila 200.002 eura imao bi 15 bodova, “Life style” sa 153.200 eura ponudom dobija 11,49 bodova, dok “Pešter” koji je ponudio najmanje, ima 4,5 bodova na cijenu i još 12,5 bodova na reference (ako je držao plažu pet godina) plus još 12,5 bodova ako je imao Plavu zastavicu sve vrijeme.

“Na taj način bi najmanja ponuda, što se tiče cijene i bez Plave zastavice, imala čak 17 bodova i bila bi drugorangirana. Ako se povuče prvoplasirani, Morsko dobro bi naplatilo garanciju od 45 hiljada eura, ali to znači da bi dosadašnji zakupac, koji bi ponovo i zakupio plažu, imao dodatni trošak od nekih 11 hiljada eura godišnje”, naveo je izvor “Vijesti”.

Na to sve su juče ukazali, kako je “Vijestima” rečeno, učesnici tendera Ministarstvu prostorenog planiranja, urbanizma i državne imovine i apelovali da se ne smije dozvoliti da se vrednuju milionske ponude, jer kako su ustvrdili, očigledno je riječ o dogovoru starih zakupaca sa učesnikom tendera.

Učesnici tendera za zakup plaža “Ponta” i “Lučice”, kompanije “Žuti zec” i “Profast” kazali su “Vijestima” da ako se obistine spekulacije i izvrši vrednovanje ponuda, država će biti oštećena za više desetina miliona eura.

“Povodom spekulacija koje kruže od strane zainteresovanih osoba povodom aktuelnog tendera za zakup plaža u Petrovcu, a tiče se rangiranja budućih zakupaca, u smislu načina bodovanja koje sprovodi Morsko dobro, kao jedni od ponuđača za plažu ‘Lučice’ i ‘Ponta’, možemo samo da saopštimo da vjerujemo u demokratski princip i zakone ove države. Naime, odnos starih zakupaca prema plažama kao da su im lična svojina i da godinama to pravo samo njima pripada, jasno nam govori da su isti spremni na raznorazne malverazicije i kalkulacije kako ne bi ostali bez zakupa plaža i prihoda koje godinama unazad ostavaraju posredstvom istih”, kazali su iz ovih kompanija.

Dalje su istakli da kako to nije njihova lična svojina i kako je svaki zakup vremenski ograničen, uz napomenu da tenderi i služe da pravo zakupa dobiju oni koji ponude najveću ponudu, odnosno da nakon pet godina, pobijedi onaj koji ima najbolju ponudu, “ne ostavlja nam prostor da ne vjerujemo da će se napokon poštovati zakonski propisi i da će se rangiranje sprovesti u skladu sa pravilima javnog poziva”.

“Ne bavimo se prejudiciranjem, već čekamo odluku, a spekulacije ostavljamo onima koji nisu u stanju da prihvate da im plaže nisu đedovina, ali samo ukazujemo da će ako se obistine navedene spekulacije, odnosno da stari zakupci za minimalne ponude zakupe navedene plaže, u svim primorskim opštinama kako država tako i građani, biti oštećeni za više desetina miliona eura, a mi ćemo svoja prava štititi”, navodi se u izjavi ove dvije firme dostavljenoj “Vijestima”.