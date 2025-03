Morsko dobro pozvalo je Specijalno državno tužilaštvo da se uključi i provjeri da li su milionske ponude za zakup plaža proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili racionalne poslovne odluke.

Iz Morskog dobra su naveli da je tenderski postupak do sada tekao u najboljem redu, ali da su uočili da je na pojedinim lokacijama u opštini Budva došlo do podnošenja ponuda sa izuzetno visokim iznosima, prenosi Dan.

"S obzirom na to da sumnjamo da ove ponude nisu rezultat racionalnih poslovnih odluka, pozivamo Specijalno državno tužilaštvo da se uključi i provjeri da li su te ponude proizvod želje da se izvrši pranje novca, namjerno obesmisli tenderski postupak ili su zaista proizvod racionalne poslovne odluke. Odluku o daljem postupanju donijećemo u saradnji sa resornim Ministarstvom i Vladom Crne Gore u cilju očuvanja integriteta i zakonitosti kompletnog postupka", naveli su u saopštenju.



Iz Morskog dobra su podsjetili da je danas nastavak tenderskog postupka za zakup lokacija, za opštine Bar i Ulcinj.



"Kao i prethodnog dana, veliki broj ponuđača formirao je red za predaju tenderske dokumentacije. Jučerašnji dan postupka protekao je besprekorno, što nam daje za pravo da očekujemo uspješno i transparentno okončanje ovog procesa. Već sada možemo konstatovati da nijedno preduzeće u javnom vlasništvu nikada do sada nije ostvarilo ovakav poslovni napredak između dva javna poziva. Nakon prvog dana izvjesno je da će prihodi biti višestruko uvećani, što dodatno potvrđuje opravdanost odluke o povećanju početnih cijena zakupa", zaključuju u saopštenju.