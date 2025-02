Tender će biti raspisan, kaže Radunović, po uslovima koji su usvojeni u Vladi i koji su zakonski.

Slaven Radunović, ministar prostornog planiranja urbanizma i državne imovine gostujući u emisiji “Okvir” kazao je da će tender za zakup plaža na crnogorskoj obali biti raspisan u ponedjeljak. Poručio je da je njegov cilj da se sa tim lošim praksama prekine i da se postupa po zakonu.

Tender će biti raspisan, kaže Radunović, po uslovima koji su usvojeni u Vladi i koji su zakonski, prenosi RTCG.

Naglasio je da što se tiče Ministarstva, ono će biti potpuno protiv toga da se vraćaju ingerencije opštinama.

“To je potpuno logično nakon što smo se uvjerili da opštine zbog činjenice da se radi o malobrojnim sredinama gdje su jake rodbničke, prijateljske veze…”, kazao je Radunović.

Proizvod današnjeg problema je, smatra Radunović, između ostalog i tender iz 2019. godine.

“A danas se traži da mi po onom DPS-ovom tenderu iz 2019. gdje su ljudi ucjenjivali jedni druge. To je bila jedna tenderska mafija koja je pratila ko se prijavio za koji teneder, vršila pritisak na porodice, i nudili novac da odustanu”, istakao je Radunović.

Radunović je poručio da je njegov cilj da se sa tim lošim praksama prekine i da se postupa po zakonu, piše RTCG.

“Ne možete da aneksirate ugovor koji je već istakao. Ja to neću da radim, zatim neću da prihvatim činjenicu da jedan veliki broj ljudi koji je došao do plaže na način kakav je bio sistematizovan od strane DPS, da prenosim na svoj mandat”, istakao je on.

Mikijelj: Neće moći da učestvuju oni koji su radili protivzakonito

Direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj istakao je da je prošli tender od 2019. godine podrazumijevao da se priloži potvrda da se protiv potencijalnog zakupca ne vodi protiv krivični postupak pred Osnovnim sudom, međutim, kaže Mikijelj, za najteža krivična djela se ne odgovara pred Osnovnim sudom nego pred Višim ili protiv te osobe vodi postupak SDT.

“Vi ste mogli da budete optuženi za terorizam, za organizovani kriminal, a da izvadite potvrdi pred Osnovnim sudom da se ne vodi krivični postupak protiv vas. Dok sada morate da izvadite potvrdu da niste osuđivani, tako da imate situaciju da ne možete uopšte da učestvujete na tenderu ukoliko ste bilo šta radili protiv zakona”, naglašava Mikijelj.

Armenko: Oko 80 odsto zakupaca živi od plaže, mi smo napravili destinaciju od naših plaža

U razgovor se uključio jedan od zakupaca plaža Ilija Armenko i kazao neće dozvoliti da mu se oduzme plaža od koje živi i za koju je legalno plaćao 20 godina porez.

“Ja znam veći dio zakupaca koji nijesu kriminalci, znači mi 80 odsto zakupaca živimo od plaže, ja sam srušio brdo da bih napravio plažu”, kaže Armenko.

Objašnjava da će izgubiti plažu jer će doći na primjer neki Rus i dati 100.000 eura, a da on neće moći da ga prati sa cijenom.

“Ponudiće troduplo više novca i doći će do toga da on onda da pere novac tamo. A mi smo ti koji su napravili destinaciju od naših plaža”, kaže Armenko.

Nimanbegu: Koji je cilj podizanja cijena zakupa?

Predsjednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu kazao je da je u pitanju netransparentna odluka donešena na grupi Vlade.

“Tu nemate šanse da dajete sugestije, primjedbe, da raspravljate o ovakvoj temi”, istakao je Nimanbegu.

Nimanbegu je upitao šta je cilj podizanja cijena zakupa, da li će doći do povećanja turističkih proizvoda, što je, kako kaže, sasvim logično.

“Bio sam na protestu jer smo zabrinuti da će podizanje cijena zakupa će značiti i da će rasti i proizvodi koji će se prodavati turistima. Mi se brinemo da će povećanje cijena, usluga na našim plažama uticati negativno na povećanje cijene turističkog proizvoda”, kaže Nimanbegu.

Desiće se, ističe Nimanbegu, da ćemo kao skupa destinacija imati manje turista, te da će to biti veliki udar na Ulcinj i turističku privredu.

Radunović se obratio Nimanbeguu i poručio mu da se ne ruga narodu u oči, podsjetio je da su cijene na Velikoj plaži od 2019. bile su iste do 2024. godine, da je koka-kola koštala 1,5 euro, a sada oko 4 do 5 eura, a cijene zakupa su iste.

“Zar samo ne treba da skače cijena po kojoj Crna Gora prihoduje nešto”, upitao je Radunović.

Nimanbegu je kazao da su cijene skočile zbog populističkih projekata, inflacije, rata u Ukrajini.

Mikijelj je kazao da se plasiraju neistine, da nije tačno da je cijena zakupa povećana za 300 odsto. Što se tiče konkretnog programa, povećanje cijena je, ističe, u pogledu od 40 odsto.

Perišić: Na zakupce nikada nije vršen pritisak, niti je bilo kriminala

Predsjednik Udruženja zakupaca plaža Nikola Perišić kazao je da nema državne imovine koje se smije dati bilo kome.

“Znači 80, 90 odsto ljudi nikakav pritisak nije imalo, nikada nije bilo kriminala, niti sam kad čuo od ljudi iz Herceg Novog”, naglasio je Perišić.

Armenko je poručio Radunoviću da nije upućen u problematiku zakupaca plaža, te da nije tačno da mafija vlada obalom.

Sporni su, kaže on, bodovi, a cijena nije sporna, zatim sporne su zatvorene koverte, te zakupci zahtijevaju otvorene licitacije.

“Naši su bodovi su naša ulaganja 20 godina. Ja sam odradio i zaradio. Meni je pala terasa i šank, 30 hiljada eura imam štete, isto tako prošle godine 1. avgusta preko noći mi je otišao lokal u parampačad, eto to su naši bodovi, ne bunimo se mi protiv zakupa”, poručio je Armenko tokom gostovanja u emisiji “Okvir”.