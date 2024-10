“Propisano je da visina navedene naknade iznosi 0,03 eura po komadu, a obračunava se na osnovu mjesečnog izvještaja o količini kesa koju je prodavac stavio u promet”, objašnjavaju u Vladi.

Izvor: MONDO

Naknadu koju plaća prodavac lagane plastične kese za nošenje, debljine zida više od 50 mikrona obračunava se na osnovu mjesečnog izvještaja o količini kesa koju je prodavac stavio u promet, a iznosiće 0,03 eura po komadu. To je danas odlučeno na Vladi. Podsjećamo, prema novom Zakonu o upravljanju otpadom od 20. oktobra biće zabranjena upotreba plastičnih kesa i plastike za jednokratnu upotrebu, a raspon kazni za one koji ove proizvode stavljaju u promet biće od 1.000 do 40.000 eura.

Naime, Vlada je danas donijela Uredbu o naknadi koju plaća prodavac lagane plastične kese za nošenje, debljine zida više od 50 mikrona.

“Propisano je da visina navedene naknade iznosi 0,03 eura po komadu, a obračunava se na osnovu mjesečnog izvještaja o količini kesa koju je prodavac stavio u promet”, objašnjavaju u Vladi.

Uredba, kako su naveli, treba da doprinese smanjenju upotrebe plastičnih kesa i unaprijedi postojeće stanje upravljanja otpadom, čime se smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

“Sredstva od ove naknade uplaćivaće se na račun Fonda za zaštitu životne sredine i moći će se koristiti samo za finansiranje i kofinansiranje aktivnosti podizanja svijesti i pružanja informacija javnosti i kampanja o štetnosti upotrebe plastičnih kesa za životnu sredinu”, dodaje se.

Od 20. oktobra stupa na snagu zabrana upotrebe plastičnih kesa za nošanje debljine zida od 15 do 50 mikrona. To su otprilike one kese koje su davali u marketima na kasi, dok u upotrebi su dozvoljene kese do 15 mikrona, one tanje kese za pakovanje hrane i proizvoda.

Kese preko 50 mikrona debljine zida nisu zabranjene, ali će prodavci morati da plaćaju naknadu za upotrebu tih kesa. Prodavci će dostavljati Agenciji za zaštitu životne sredine izvještaje o količini prodatih kesa. Na osnovu toga izvještaja Agencija će dostavljati visinu nadoknade i ta nadoknada se uplaćuje u Fond za zaštitu životne sredine, a ta sredstva će se iskoristiti za rješavanje nekih ekoloških pitanja i za podizanje svijesti građana.

Pored zabrane kesa od 15 do 50 mikrona, biće zabranjeni neki plastični proizvodi za jednokretnu upotrebu. To su prije svega štapići za uši, osim onih koji se koriste u medicinske svrhe, znači za uzimanje briseva.

Što se tiče kaznene politike, kazne će se kretati od 1.000 do 40.000 eura. Kazne idu za privredna društva, koja stavljaju u promet ove proizvode koji su zabranjeni, kao i za odgovorno lice u tom privrednom društvu, a Tržišna inspekcija je nadležan organ za kontrolu.

Zakon predviđa i posebne naknade za odlaganje mješanog komunalnog otpada, jer je cilj da se smanji odlaganje otpada na deponijama i da se do 2030. godine zatvore deponije.